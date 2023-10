Entdeckt d'Roll vun Innovatiounsintermédiairen bei der Gestaltung vun der Zukunft vun der AI-Enabled Engineering Biology

Fuerscher vum Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) bei AMBS hunn viru kuerzem eng Studie gemaach mam Titel "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology", déi déi wichteg Roll ënnersicht. vun Innovatiounsintermédiairen fir innovativ Ökosystemer ze beaflossen.

D'Studie konzentréiert sech op dat opkomende Gebitt vun der AI-aktivéierter Ingenieursbiologie (AI-EB) a seng Implikatioune an der digitaler Zäit. Dës Fusioun vun Technologien stellt net nëmme wëssenschaftlech Froen op, mee och ethesch, sozial a wirtschaftlech Bedenken. Fir dës komplex Themen unzegoen, hunn d'Fuerscher sech mat verschiddenen Akteuren engagéiert déi déif am AI-EB Innovatiounsräich involvéiert sinn.

Am Kär vun dëser Etude ass d'Ufro wéi Innovatiounsintermédiairen, Schlësselspiller am Innovatiouns-Ökosystem, gesellschaftlech an Ëmweltziler niewent wirtschaftlechen Ziler berücksichtegen. Wärend verantwortlech Innovatiounsrichtlinnen dëst Gläichgewiicht encouragéieren, weisen d'Resultater datt Innovatiounsintermédiairen am Beräich vun der Ingenieursbiologie éischter traditionell Skala-up a Kommerzialiséierungsmethoden prioritär stellen.

D'Fuerschung gëtt erwaart e wesentlechen Impakt op d'Entwécklung vun Innovatiounsintermédiairen an d'Gestioun vun der Fuerschung am AI-EB Domain ze hunn. D'Autoren plädéieren datt eng holistesch Approche déi souwuel d'gesellschaftlech wéi och d'Ëmweltimplikatioune vun AI-EB berücksichtegt, nieft der Kommerzialiséierung, entscheedend ass fir d'Potenzial vun dëser opkomende Technologie voll ze profitéieren.

Dës Studie beliicht d'Wichtegkeet vun Innovatiounsintermédiairen fir d'Zukunft vun der AI-aktivéierter Ingenieursbiologie ze gestalten. Et beliicht d'Noutwendegkeet fir eng gewëssenhaft Approche déi wirtschaftlech, sozial an ëmweltfrëndlech Iwwerleeungen ausbalancéiert fir d'Virdeeler vun dëser transformativer Technologie ze maximéieren.

Source: Claire Holland et al., Innovatiounsintermédiairen bei der Konvergenz vun digitalen Technologien, Nohaltegkeet a Gouvernance: A Case Study of AI-enabled Engineering Biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (University of Manchester)