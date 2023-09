Experimenter op Fossiliséierter Insekten werfen Liicht op richteg Faarwen

E Team vu Fuerscher vun der Nanjing Universitéit, der Chinesescher Akademie vun de Wëssenschaften, an der University College Cork huet eng Technik entwéckelt, déi d'Schätzung vun der Faarf an e puer fossiliséierte Insekten erlaabt. Virdrun Studien hu gewisen datt et schwéier ass déi richteg Faarf vu fossiliséierte Insekten ze bestëmmen, ausser déi an Amber konservéiert. Dës Fossilien sinn typesch monochromatesch an hunn eenzegaarteg Musteren a Schatten vu gro. An hirer rezenter Etude publizéiert am Proceedings vun der Royal Society B, beschreift d'Team hir Approche an Erkenntnisser.

Fir Faarfmuster ze schätzen, hunn d'Fuerscher modern Insekten am Erscheinungsbild verglach mat fossiliséierte Proben déi se virdru kritt hunn. Dës modern Insekte goufen an Aluminiumfolie gewéckelt a simuléiert Fossiliséierung ënnerworf andeems se bei Temperaturen vun 200 ° bis 500 ° C Baken.

Hir Erkenntnisser hunn opgedeckt datt däischter Flecken op de gebakene Proben mat Gebidder vum Exoskeleton entspriechen, déi räich u Melanin waren, en donkelt Pigment. Dës däischter Flecken ware méi Hëtztbeständeg, wat suggeréiert datt se och méi resistent géint Ofbau waren. Dëst weist datt däischter Gebidder op fossiliséierte Insekten méiglecherweis Deeler vun den antike Kreaturen representéieren, déi och e méi héije Melaningehalt haten. Dofir kënnen dës däischter Gebidder Hiweiser ginn fir d'Faarf vun de Fossilien ze schätzen.

D'Team huet och beobachtet datt d'Heizung vun den Insekten eng Tëschestatioun verursaacht huet, wou se komplett schwaarz ginn ier se an ënnerschiddlech Musteren iwwerginn. Dëst hindeit datt Experimenter wéi hir nei Fuerschung erliichteren fir d'Faarf vu fossiliséierte Insekten ze schätzen.

Als Conclusioun weist dës Studie eng nei Technik fir Faarfmuster an fossiliséierte Insekten ze schätzen. Duerch d'Vergläiche vun modernen Insekten, déi simuléiert Fossiliséierung mat fossiliséierte Proben ënnerworf goufen, hunn d'Fuerscher méi däischter Gebidder identifizéiert, déi méiglecherweis Deeler vun den antike Kreaturen mat méi héije Melaningehalt entspriechen. Dës Technik mécht nei Weeër fir d'Studie vun der Faarf bei fossiliséierten Insekten op.

Source: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333