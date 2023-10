Spannend Upcoming Maintenance Spacewalk geplangt fir International Space Station (ISS)

D'International Space Station (ISS) preparéiert sech op eng weider Ënnerhaltsraumwanderung am November fir d'Statioun an engem optimalen Zoustand ze halen. Dës kommend Spacewalk, bekannt als US Spacewalk 89, wäert déi éischt fir d'NASA Astronauten Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli sinn.

O'Hara a Moghbeli wäerten d'Quest Airlock vun der Gare verloossen fir eng Elektronikbox mam Numm Radio Frequency Group ze läschen, deen Deel vun engem Kommunikatiounsantennesystem ass. Si wäerten och eng Trundle-Lagerversammlung op der Gare Port Solar Alpha Rotary Gelenk ersetzen, wat et erlaabt d'Solararrays d'Sonn ze verfolgen.

De Spacewalk war ursprénglech fir den 30. Oktober geplangt, awer et gouf nei geplangt fir den 1. November Dës Ännerung erlaabt d'ISS Crew an d'Flugkontrollteam méi Zäit fir de Spacewalk effektiv virzebereeden.

FAQ

1. Wat ass den Zweck vun engem Ënnerhalt Spacewalk?

En Ënnerhalt Spacewalk gëtt gefouert fir Reparaturen, Inspektiounen an Installatiounen op der Äussewelt vun der International Space Station ze maachen. Et garantéiert datt d'Systemer an d'Komponente vun der Gare an engem optimalen Zoustand bleiwen fir weider Operatioun.

2. Wien bedeelegt sech un der kommend Spacewalk?

D'NASA Astronauten Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli wäerten d'Astronaute sinn, déi den Ënnerhaltsraumwanderung féieren. Dëst wäert hir éischt Spacewalk Erfahrung ginn.

3. Wéi eng Aufgabe gi während der Raumwanderung ausgefouert?

D'Astronaute wäerten eng Elektronikbox mam Numm Radio Frequency Group ewechhuelen an eng Trundle Lagerversammlung op der Solar Alpha Rotary Gelenk vun der Gare ersetzen. Dës Aufgaben si wesentlech fir de gudde Fonctionnement vum Kommunikatiounssystem an de Solararrays vun der Gare.

4. Firwat gouf de Spacewalk ëmgeplangt?

De Spacewalk gouf ëmgeplangt fir d'ISS Crew an d'Flugkontrollteam méi Zäit ze erlaben fir adequat op de Spacewalk ze preparéieren an hiren Erfolleg ze garantéieren.

5. Wéi laang wäert de Spacewalk daueren?

D'Dauer vum Raumwanderung gëtt am Artikel net ernimmt. D'Dauer vun engem Spacewalk kann variéieren, awer typesch kënne se iwwerall vun e puer Stonnen bis méi wéi aacht Stonnen daueren.

