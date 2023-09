Den James Webb Weltraumteleskop entdeckt Kuelestoff-baséiert Molekülen op der verdächteger Ozeanwelt

Den James Webb Weltraumteleskop (JWST) huet eng spannend Entdeckung gemaach andeems Beweiser vu Kuelestoff-baséiert Molekülen an der Atmosphär vun engem Exoplanéit bekannt als K2-18 b fonnt ginn. Dësen Exoplanéit, deen 120 Liichtjoer vun eisem Sonnesystem ewech läit, gëtt als potenziell Ozean oder "Hycean" Welt ugesinn, wat et e spannend Zil mécht fir Astronomen op der Sich no extraterrestrescht Liewen. De Planéit huet e Radius tëscht zwee an dräimol méi grouss wéi dee vun der Äerd a wunnt an der bewunnbarer Zone vu sengem Stär, wou flëssegt Waasser existéiere kann.

Déi nei Erkenntnisser vum JWST hunn d'Präsenz vu Kuelendioxid a Methan an der K2-18 b Atmosphär opgedeckt, wat d'Méiglechkeet vun engem Waasser Ozean ënner enger Waasserstoffräich Atmosphär beweist. D'Feele vun Ammoniak ënnerstëtzt weider d'Hypothese vun engem Waasser Ozean um Planéit. Dës Beobachtungen ënnersträichen d'Wichtegkeet fir verschidde bewunnbar Ëmfeld ze berücksichtegen an der Sich no Liewen ausserhalb vun eisem Sonnesystem.

K2-18 b fällt an d'Kategorie vun "Sub-Neptunes", dat sinn Planéiten mat enger Gréisst tëscht der Äerd an Neptun. Dës eenzegaarteg Planéiten stellen e Geheimnis fir Astronomen, déi nach ëmmer iwwer d'Natur vun hiren Atmosphären diskutéieren. Dem JWST seng Observatioune vum K2-18 b zielen de Schleier ronderëm d'Atmosphären an d'Ëmweltbedéngungen vu béiden Ënner-Neptunen an Hycean Welten opzehiewen.

Nieft der Entdeckung vu Kuelestoffmoleküle hunn d'JWST Observatioune och op d'Präsenz vun Dimethylsulfid (DMS) an der K2-18 b Atmosphär ugedeit. Op der Äerd gëtt DMS haaptsächlech vum Liewen produzéiert, speziell Phytoplankton. D'Präsenz vun DMS an der Atmosphär vum K2-18 b ze bestätegen kéint e weidere bedeitende Schrëtt sinn fir Unzeeche vu potenziellen Liewen um Exoplanéit ze fannen.

Wéi och ëmmer, et ass wichteg virsiichteg ze üben beim Spekuléieren iwwer friem Liewen op K2-18 b. Iwwerdeems d'Präsenz vu flëssege Waasser a Kuelestoffmoleküle villverspriechend Zeeche sinn, garantéieren se net d'Existenz vum Liewen oder d'Fäegkeet vum Planéit fir lieweg Organismen z'ënnerstëtzen. D'Gréisst vum Planéit, gekoppelt mat dem potenziellen Kachen vu sengen Ozeanen, kann et onbewunnbar maachen.

D'Bewäertung vun der Zesummesetzung vun wäitem Exoplanéitatmosphär, wéi K2-18 b's, ass eng usprochsvoll Aufgab wéinst der Schwächheet vum reflektéierte Liicht am Verglach mat der Hellegkeet vum Elterendeel. D'Fuerscher hunn dëst Hindernis iwwerwonnen andeems se den Transit vum Planéit iwwer d'Gesiicht vu sengem Stär festgeholl hunn an d'Stäreliicht analyséiert hunn, déi duerch seng Atmosphär passéiert ass. Chemesch Elementer a Verbindungen, déi an der Atmosphär präsent sinn, verloossen ënnerschiddlech "Fangerofdréck" am Stäreliicht, an weisen hir Zesummesetzung.

Dem JWST seng erweidert Wellelängteberäich an onendlech Empfindlechkeet erlaabt d'Detektioun vun dëse Spektralmerkmale wärend nëmmen zwee Transit vu K2-18 b, déi vergläichbar Präzisioun mat aacht Observatioune vum Hubble Weltraumteleskop iwwer e puer Joer ubitt. Dëst weist d'Kraaft a Fäegkeete vum JWST bei der Entschlësselung vun den atmosphäresche Charakteristike vun Exoplanéiten.

Weider Observatioune vu K2-18 b si geplangt mat dem JWST Mid-Infrared Instrument (MIRI) fir d'Resultater ze validéieren a méi Informatioun iwwer d'Ëmweltbedéngungen vum Planéit ze sammelen. D'Team hannert dëser Fuerschung zielt schlussendlech Zeeche vum Liewen op engem habitablen Exoplanéit z'entdecken, wat eist Verständnis vun der Existenz iwwer d'Äerd revolutionéiere géif.

