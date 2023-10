Spannend nei Entdeckung: Zwee virdrun onbekannt antike Primataarten, déi op Lemuren ausgesinn, opgedeckt

D'Wëssenschaftler hunn eng spannend nei Entdeckung gemaach, zwee bis elo onbekannt antike Primataarten entdeckt, déi eng markant Ähnlechkeet mat Lemuren droen. Dës Erkenntnisser werfen d'Liicht op d'Evolutioun vun de Primaten a bidden wäertvoll Abléck an d'Geschicht vun dëse faszinante Kreaturen.

Déi éischt Spezies, genannt "Ailuravus macrurus", gouf an Indien entdeckt. Dëse Primat huet viru ronn 55 Millioune Joer gelieft an huet lemurähnlech kierperlech Charakteristiken, wéi e laange Schwanz an eng kleng Kierpergréisst. D'Fuerscher gleewen datt Ailuravus macrurus a Beem gelieft huet an op Uebst a Blieder gefiddert gëtt, ähnlech wéi modern Lemuren.

Déi zweet Spezies, genannt "Krishnapithecus krishnai", gouf och an Indien fonnt. Dëse Primat huet virun ongeféier 54.5 Millioune Joer gelieft an huet eng enk Ähnlechkeet mat de Lemuren gewisen. Seng fossil Iwwerreschter suggeréieren datt de Krishnapithecus krishnai arboreal war, dat heescht datt et déi meescht vun senger Zäit a Beem verbruecht huet. D'Ähnlechkeeten a kierperlechen Attributer tëscht dësem antike Primat a modernen Lemuren ënnerstëtzen d'Iddi vun der paralleler Evolutioun.

Dës Entdeckunge si bedeitend well se wäertvoll Informatioun iwwer d'antike Primatlinn an d'Faktoren ubidden, déi hir evolutiv Geschicht geformt hunn. D'Resultater suggeréieren datt d'Lemure vläicht an Asien entstane sinn, anstatt Afrika wéi virdru gegleeft.

D'Fuerscher hunn fortgeschratt Techniken wéi Imaging Technologie an detailléiert morphologesch Analyse benotzt fir d'fossil Iwwerreschter ze studéieren. Andeems se déi physesch Charakteristike vun dësen antike Primaten mat deene vun de modernen Lemuren an aner Primaten vergläichen, konnten si wichteg Conclusiounen iwwer hir evolutiv Relatiounen zéien.

Dës Entdeckung beliicht d'Wichtegkeet vun der paleontologescher Fuerschung fir d'Geschicht vum Liewen op der Äerd ze verstoen. Andeems Dir fossile Iwwerreschter studéiert, kënnen d'Wëssenschaftler Abléck an d'Origine an d'Evolutiounsweeër vu verschiddenen Arten kréien, an eis hëllefen d'Puzzel vun der Biodiversitéit vun eisem Planéit zesummenzestellen.

Dës Erkenntnisser goufen an engem wëssenschaftleche Journal publizéiert an hunn Opreegung ënnert der wëssenschaftlecher Gemeinschaft generéiert. D'Entdeckung vun dësen zwou bis elo onbekannte antike Primataarten, déi op Lemuren gleewen, ass e bemierkenswäerte Schrëtt no vir an eisem Verständnis vun der Primatevolutioun.

