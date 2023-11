Déi divers Evolutioun vu Fliedermauszänn a Kiefer: D'Mystèren entfalen

Eng nei Etude huet d'Liicht op déi bemierkenswäert evolutiv Geschicht vu Fliedermauszänn a Kiefer beliicht. Noctilionoid Fliedermais, mat iwwer 200 Arten, déi haaptsächlech an den amerikanesche Tropen fonnt goufen, weisen eng breet Palette vu Kieferstrukturen, déi sech un verschidden Diäten ugepasst hunn. Dës Fuerschung beliicht déi faszinéierend Ännerungen an Zänn Zuel, Gréisst, Form, a Positionéierung ënnert dëse Fliedermais.

Wëssenschaftler hunn entdeckt datt Fliedermais mat méi kuerze Schnéi manner Zänn hunn wéinst raimlechen Aschränkungen. Op der anerer Säit kënnen Fliedermais mat verlängerten Kiefer méi Zänn ophuelen, erënnert un d'Virfahre vu placental Mamendéieren. Dës Erkenntnisser bidden Abléck wéi d'Mammdier Gesiichter evoluéiert hunn, besonnesch d'Entwécklung vu Kiefer an Zänn.

D'Fuerscher, déi an der Etude involvéiert sinn, weisen datt Fliedermais all véier Zorte vun Zänn hunn, déi d'Mënsche maachen - Schnëtt, Hënn, Premolaren a Molaren. Wat wierklech bemierkenswäert ass, ass datt noctilionoid Fliedermais eng séier Diversifikatioun vun Diäten an enger relativ kuerzer Spann vu 25 Millioune Joer erlieft hunn. Haut weisen verschidden Arten an dëser Grupp variéiert Diäten aus, rangéiert vun Insekten, Uebst, an Nektar bis Fësch a souguer Blutt.

Alexa Sadier, de Lead Autor vun der Studie, betount déi faszinéierend Diversitéit, déi an dëse Fliedermausarten gesi gëtt. E puer besëtzen kuerz Gesiichter a mächteg Kiefer, wat et hinnen erlaabt liicht duerch haart Uebsthaut ze bäissen, anerer hunn laang Schnéien spezialiséiert fir Nektar vu Blummen ze schmaachen. Déi séier Evolutioun vun esou enger Diversitéit an hire Kiefer an Zänn stellt Froen iwwer déi ënnerierdesch Mechanismen, déi dës Verännerungen gedriwwen hunn.

Fir dës Mystère z'ënnersichen, huet d'Fuerschungsteam fortgeschratt Technike benotzt wéi CT-Scans fir d'Kiefer, Premolaren a Molaren vun iwwer 100 Noctilionoid Fliedermausarten z'ënnersichen. Hir Erkenntnisser hunn d'Existenz vu "Entwécklungsregelen" opgedeckt, déi d'Arrangement vun den Zänn bestëmmen op Basis vun der Fliedermaus Diät. Fliedermais mat méi laangen oder mëttlere Kiefer hunn typesch dräi Premolaren an dräi Molaren op all Säit, wärend déi mat méi kuerze Kiefer, dacks Uebstfrësser, tendéieren entweder d'Mëtt Premolar, d'Réckmolar oder béid ze verléieren.

De begrenzte Raum an de Fliedermais mat kuerze Kiefer erkläert d'Präsenz vu méi breede Frontmolaren. Wéinst dem Mangel u Plaz ginn déi éischt Zänn, déi an dëse Fliedermais entstinn, méi grouss, well Plaz fir spéider Zänn net genuch ass. Dës Erkenntnisser erausfuerderen Viraussetzungen iwwer Zännentwécklung a werfen Liicht op d'Reguléierung vum Zännwachstum, Form a Gréisst bei Mamendéieren.

Dës Etude huet méi breet Implikatioune fir d'Zännentwécklung bei Mamendéieren ze verstoen. Virdrun Fuerschung iwwer Zänn Entwécklung huet haaptsächlech op Mais mat héich spezialiséiert incisors an molars konzentréiert. Et bleift onkloer ob déiselwecht genetesch an Entwécklungsmechanismus den Zännwachstum bei Mamendéieren kontrolléieren wéi Fliedermais a Mënschen, déi méi "Virfahren" Zännsätz hunn.

An der Zukunft plangen d'Fuerscher hir Studie auszebauen fir d'Untersuchung vun Noctilionoid Incisiounen an Hënn ze enthalen. Andeems Dir méi déif an d'genetesch an Entwécklungsmechanismen verdéiwen, déi d'Zännentwécklung an dëse Fliedermais gestalten, kënne weider Abléck an d'evolutiounsgeheimnisser verstoppt an dësen Spezies opgedeckt ginn.

