Dat konventionellt Verständnis vu wéi terrestresch Mamendéieren hiren ënnerschiddleche Spazéierstil evoluéiert hunn ass vun enger rezenter Harvard-gefouerter Etude erausgefuerdert ginn. Zënter Joerzéngte gouf et gegleeft datt Mamendéieren aus reptilähnleche Vorfahren ofstinn, wat zu enger Verréckelung vun engem splayed-leged Crawl zu enger Walking Haltung mat Been ënner dem Kierper gefouert huet. Dës Hypothese, bekannt als de lateral-zu-sagittale Paradigma, gouf wäit an de Fachhéichschoulbicher iwwer Anatomie an Evolutioun geléiert.

Wéi och ëmmer, déi nei Studie hindeit datt dëst laang gehalene Glawen falsch ka sinn. D'Fuerscher argumentéieren datt nëmmen op Observatioune vu modernen Déieren, wéi lieweg Mamendéieren a Reptilien, vertrauen, zu falschen evolutiver Hypothesen féieren kann. Fir e méi genee Verständnis ze kréien, huet d'Team d'Wichtegkeet betount fir fossille Rekorder ze analyséieren an ausgestuerwen Déieren ze studéieren.

Duerch d'Untersuchung vum fossille Rekord, hoffen d'Fuerscher d'anatomesch Verännerungen z'identifizéieren, den Timing vun dësen Ännerungen an de selektiven Drock, déi d'Evolutioun vun der Beweegung bei Mamendéieren gedriwwen hunn. D'Autoren vun der Studie plädéieren datt ouni dës historesch Perspektiv evolutiv narrativ nëmme spekulativ Geschichte kënne ginn, déi empiresch Ënnerstëtzung feelen.

D'Resultater vun dëser Etude implizéieren datt et entscheedend ass de fossille Rekord ze konsultéieren wann Dir evolutiv Szenarie konstruéiert. Wärend de fossille Rekord limitéiert Informatioun iwwer Softgewebe ubitt, sou wéi Muskelen a Sehnen, bleift et eng vital Ressource fir d'Verännerungen ze verstoen, déi an der ganzer evolutiver Geschicht geschitt sinn.

Zesummegefaasst fuerdert d'Harvard-gefouert Etude dat traditionellt Verständnis vum Lokomotiounsiwwergang vu Reptilien op Mamendéieren eraus. Andeems se d'Noutwennegkeet ervirhiewen fir de fossille Rekord z'ënnersichen, fuerderen d'Fuerscher eng méi rigoréis a evidenzbaséiert Approche fir d'evolutiounsgeschicht vun der Bewegung ze verstoen.

