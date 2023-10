Eng nei Ära vun der Moundfuerschung ass um Horizont wéi Astronauten sech fir zukünfteg Artemis Missiounen op de Mound virbereeden. Ee vun de bedeitendsten Fortschrëtter an hirem Toolkit ass d'Handheld Universal Lunar Camera (HULC). Dës modernste Kamera ass e bemierkenswäerten Upgrade vun de modifizéierten Hasselblad 500EL Kameraen déi vun Astronauten während den Apollo Missiounen benotzt goufen.

Fir dem HULC seng Bereetschaft fir Moundfuerschung ze garantéieren, goufe rigoréis Tester op Lanzarote, Spuenien, gemaach, eng Regioun mat Landschaften déi ganz ähnlech wéi déi um Mound fonnt goufen. Wëssenschaftler, speziell trainéiert fir Moundfuerschung, hunn d'Kamera op geologesch Feldreesen geholl, hir Erkenntnisser an engem Elektronesche Feldbuch katalogiséiert. D'Instruktoren konnten hir Fortschrëtter an Echtzäit duerch Stëmm- a Videostreamen verfollegen.

Den HULC ass mat off-the-shelf Kamera Deeler ausgestatt, déi verstäerkte Liichtempfindlechkeet a modernste Lënsen ubidden. Wärend de Mound haart Schatten an hell erhiewte Regiounen presentéiert, besonnesch ronderëm de Südpol, stellt den Design vum HULC dës extrem Beliichtungsbedéngungen aus. Ouni Atmosphär fir d'Temperatur ze reguléieren, erliewen d'Moundëmfeld drastesch Schwankungen, mat Temperaturen déi am Dag bis zu 120°C klammen an an der Nuecht op -200°C falen. D'HULC Kameras goufen gebaut fir dës Temperaturextremen ze widderstoen, mat engem zousätzleche Schutzdecken fir thermesch a Staubschutz.

Fir déi viraussiichtlech Konditioune vun de Moundfotografen ze replizéieren, hunn d'Kandidat Astronauten d'HULC Kamera am hellen Dag a bannent vulkanesche Höhlen getest fir Moundnuechte ze simuléieren. D'Kamera huet misse liicht operéiert ginn, während d'Décke Schutzhandschuesch droen, wat zu der Konfiguratioun vu userfrëndleche Knäpper resultéiert. De Lead vun der NASA fir d'HULC Kamera, Jeremy Myers, huet d'Wichtegkeet vun der Intuitivitéit betount, a seet datt "d'Kamera sollt einfach ze benotzen" well et just ee vu ville Tools ass, déi Astronauten um Mound handhaben.

Nieft der Erfaassung vu Close-up Detailer vu Fielsen a Wäitwénkelschëss vun der Moundlandschaft, probéieren d'Ingenieuren eng Kamera ze kreéieren déi de geféierleche Moundstaub widderstoen kann. Dëse Stëbs, besteet aus feinen, abrasive Partikelen, stellt e Risiko fir Personal an Ausrüstung aus. Den Design vun der HULC wäert weider entwéckelen, mat enger zukünfteg Versioun, déi geplangt ass fir u Bord vun der International Space Station ze testen.

