D'Integratioun vum Europäesche Service Modul fir d'Artemis II Missioun: E kruziale Schrëtt a Richtung Exploratioun vum Mound

Déi zukünfteg Artemis II Missioun, geplangt fir November 2024, gewënnt Momentum wéi Ingenieuren am Kennedy Space Center a Florida fläisseg schaffen fir den europäesche Servicemodul (ESM2) fir d'Integratioun mam Orion Crew Modul virzebereeden. Den ESM2 wäert eng vital Roll spillen fir wesentlech Ressourcen wéi Elektrizitéit, Waasser an eng simuléiert Atmosphär ze liwweren fir de Komfort a Sécherheet vun de véier Astronauten während hirer Ronn Rees op de Mound ze garantéieren.

Fir den Integratiounsprozess z'erliichteren, gouf den ESM2 ufanks mam Crew Module Adapter ugeschloss, fir den Orion Service Module (OSM) ze bilden. Dëse kritesche Schrëtt huet d'Ingenieuren erlaabt den integréierte Modul grëndlech ze testen, deen Päifen, Drot, Batterien an Elektronik enthält. Zwee entscheedend Tester goufen während dëser Phase duerchgefouert fir d'Zouverlässegkeet an d'Haltbarkeet vum OSM ze garantéieren.

Ee vun dësen Tester, genannt Thermal Cycle Test, huet d'Fäegkeet vum OSM evaluéiert fir déi extrem Temperaturvariatiounen ze widderstoen, déi se während der Missioun begéinen. Mëttlerweil huet den Direct Field Acoustic Test (DFAT) sech op d'Bewäertung vum OSM seng Fäegkeet konzentréiert fir déi intensiv Schwéngungen ze widderstoen, déi während der Rakéit eropgaang sinn an de Weltraum.

No dësen Tester ass den OSM erfollegräich mam Orion Crew Module verbonne ginn, fir de komplette Orion Gefier fir d'Artemis II Missioun ze bilden. D'Verbindung gëtt duerch sechs Punkte ronderëm d'Hëtztschëld vun der Crewkapsel erreecht, déi d'Sécherheet vun den Astronauten während der Re-Entrée an d'Äerdatmosphär garantéiert. Amplaz d'Hëtztschëld ze kräizen, ginn d'Päifen an d'Drähte ronderëm gefouert.

Mat de Crew a Service Moduler elo als een ugeschloss, ass de nächste entscheedende Schrëtt den Orion Gefier opzebauen an grëndlech z'iwwerpréiwen datt all Systemer harmonesch funktionnéieren. Dës Phase erlaabt d'europäesch an d'US Teams déi nahtlos Kommunikatioun tëscht verschiddene Komponenten ze validéieren.

Wéi d'Virbereedunge fir d'Artemis II Missioun weidergoen, wäert de Fokus geschwënn op d'Installatioun vun de Solarflügel am Orion Gefier veränneren, a seng Assemblée ofgeschloss huet. Duerno ginn d'Brennstofftanker mat Drivstoff gefüllt, an d'Artemis II Rakéit gëtt gestapelt, mat Orion verbonne mat dem Startabortsystem - eng vital Sécherheetsfunktioun fir d'Astronauten am Fall vun onerwaarten Eventer beim Start.

D'Integratioun vum Europäesche Service Modul markéiert e bedeitende Meilesteen am Artemis Programm, bréngt d'Mënschheet e Schrëtt méi no un d'Exploratioun vum Mound an de Wee fir zukünfteg Deep Space Missiounen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Wat ass den europäesche Service Modul (ESM2)?

Den europäesche Servicemodul (ESM2) ass e Bestanddeel vum Orion Gefier entworf fir essentielle Ressourcen wéi Elektrizitéit, Waasser an eng simuléiert Atmosphär fir Astronauten während Weltraummissiounen ze bidden.

2. Wat sinn d'Haapttester déi am Integratiounsprozess gemaach ginn?

Wärend dem Integratiounsprozess ginn zwee entscheedend Tester duerchgefouert: den Thermal Cycle Test an den Direct Field Acoustic Test (DFAT). Den Thermal Cycle Test garantéiert d'Fähigkeit vum Modul fir extrem Temperaturschwankungen ze widderstoen, während den DFAT seng Widderstandsfäegkeet géint Schwéngungen während der Rakéit eropgeet.

3. Wéi sinn d'Crew a Service Moduler verbonnen?

D'Crew a Service Moduler sinn duerch sechs Punkte ronderëm d'Hëtzt Schëld vun der Crew Kapsel verbonnen. D'Päifen an d'Drähte ginn ëm d'Hëtztschëld gefouert fir d'Sécherheet vun den Astronauten ze garantéieren beim Erreechen an d'Äerdatmosphär.

4. Wat ass den Zweck vum Start Ofbriechen System?

De Start Ofbriechen System ass eng entscheedend Sécherheetsfunktioun verbonne mam Orion Gefier. Et garantéiert d'Sécherheet vun den Astronauten am Fall vun enger Explosioun oder Ofwäichung vun der geplangter Trajectoire beim Start.

5. Wat ass d'Bedeitung vun der Artemis II Missioun?

D'Artemis II Missioun ass e kritesche Meilesteen am Artemis Programm, mam Zil Astronauten op eng Ronn Rees op de Mound ze schécken. Et déngt als Schrëtt fir zukünfteg Deep Space Exploratiounsmissiounen.