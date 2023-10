D'Europäesch Unioun lancéiert dräi nei Weltraummissiounen fir Technologien ze testen virun der Kommerzialiséierung

D'Europäesch Unioun (EU) huet viru kuerzem dräi nei In-Orbit Demonstratiouns- a Validatiounsmissiounen als Deel vum Horizon 2020 Fuerschungsprogramm gestart. Dës Missiounen zielen Tester op verschidden Technologien auszeféieren ier se kommerzialiséiert ginn.

D'In-Orbit Demonstratiouns- a Validatiounsmissiounen, och bekannt als IOD oder IOV Missiounen, goufe mam Vega Fluch VV23 Launcher vum Spaceport vun der Europäescher Weltraumagence a Franséisch Guyana gestart. D'Missioune besteet aus insgesamt sechs Satellitten an néng Experimenter déi Technologien mat enger breet Palette vun Uwendungen testen.

Ënnerstëtzt vun der Europäescher Weltraumagence (ESA), dës Missiounen erlaben Experimenter am Weltraum duerchgefouert ze ginn Technologien an real Weltraum Ëmfeld ze validéieren. Dëse Prozess, bekannt als Fluchheritage, ass entscheedend fir wëssenschaftlech a kommerziell Zwecker. Et déngt als de leschte Schrëtt ier dës Technologien um Maart agefouert kënne ginn.

De Start vun dëse Missiounen weist d'aktiv Roll vun der EU am Weltraum an hiren Engagement fir Innovatioun an technologesch Fortschrëtter z'ënnerstëtzen. Den EU-Kommissär fir den Bannemaart, Thierry Breton, sot, datt de Start d'Tester vun Innovatioun an neien Technologien am Weltraum erméiglecht, a schlussendlech d'Kompetitivitéit vun Europa an der Weltraumindustrie verbessert.

Déi dräi Missioune wäerte sechs europäesche Länner profitéieren. Syndeo-1 a Syndeo-2, implementéiert vun der hollännescher Raumfaartfirma ISISPace, involvéiert siwen Experimenter déi verschidden Themen wéi Raumfaartwëssenschaft, Technologie, Propulsioun a Weltraumverkéiersmanagement iwwerdecken. Dës Missiounen kréien Ënnerstëtzung vun Universitéiten a kleng-ze-mëttel Entreprisen an der Belsch, Spuenien, Frankräich, an Tschechien.

ESTCube-2, entwéckelt vun enger Grupp vu Weltraumstudenten vun der Universitéit Tartu an Estland, zielt fir Deorbiting mat Plasma Bremstechnologie ze demonstréieren an eng Deep Space Nanosatellit Plattform fir zukünfteg Missiounen ze qualifizéieren, déi den elektresche Sonnewandsegel benotzen.

ANSER, erstallt vum Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial a Spuenien, konzentréiert sech op d'Studie an d'Iwwerwaachung vun der Waasserqualitéit an de Reserven vun der iberescher Hallefinsel mat spektrometreschen Techniken an engem Cluster vu Cubesats an enger niddereger Äerdbunn.

De Start vun der EU vun dëse Weltraummissiounen ënnersträicht säin Engagement fir de Gruef tëscht Technologieentwécklung a Kommerzialiséierung zouzemaachen. Andeems se dës Technologien an der Ëmlafbunn testen, garantéiert se hir Bereetschaft fir Maartplazéierung, fördert Innovatioun, wëssenschaftlech Wëssen, an d'Kompetitivitéit vun der europäescher Weltraumindustrie.

Quellen:

- Silicon Republic: https://www.siliconrepublic.com/innovation/eu-space-missions-iod-iov-technology-testing-commercialisation

- European Space Agency: https://www.esa.int/Applications/TTP2/Two_new_launches_of_IOD-IOV_picosatellites