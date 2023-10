Faszinéierende Video weist den enigmatesche "Labyrinth of Night" um Mars op

By

D'European Space Agency (ESA) huet en erstaunleche Video verëffentlecht deen Zuschauer op eng faszinéierend Rees duerch de "Labyrinth of Night" op der Uewerfläch vum Mars bréngt. Stretching eng beandrockend 2,500 Meilen an der Längt, ass dëst geologescht Wonner gläichwäerteg mat der Gréisst vun Italien.

De Video, opgeholl vun der High-Resolution Stereo Camera (HRSC) vun der Mars Express Raumschëff, bitt e faszinéierende Flyover vun der Marslandschaft. Tëscht Valles Marineris, dem Mars seng eege Versioun vum Äerd Grand Canyon, an dem héchste Vulkan am Sonnesystem an der Tharsis Regioun, ass de "Labyrinth of Night" eng bemierkenswäert Vue ze gesinn.

D'Schafung vum Video involvéiert d'Kompilatioun vun engem Bildmosaik aus aacht Ëmlafbunne vun der Mars Express Raumschëff, wat zu enger onheemlech detailléierter an immersiver Vue op d'Uewerfläch vum Planéit resultéiert. Eng bemierkenswäert Feature, déi am Video beliicht ass, ass d'Präsenz vu "Graben", siichtbar geologesch Formatiounen. Dës Graben sinn Sektioune vun der Mars-Krust, déi tëscht zwou Feelerlinnen ënnergaange sinn, e Resultat vun der Planéitkrust, déi sech ausdehnt oder auserneen trennt.

D'Bildung vun dëser herrlecher Landschaft kann un der intensiver vulkanescher Aktivitéit zougeschriwwe ginn, déi an der noer Tharsis Regioun geschitt ass. Déi vulkanesch Prozesser verursaachen Deeler vun der Marskrust erop a ginn tektonesch betount, wat zu Ausdënnung, Verstéckung an Ënnergang resultéiert.

De Video weist och héich Plateauen, déi den ursprénglechen Uewerflächenniveau vum Planéit representéieren. Dës Plateauen, transforméiert duerch vulkanesch Aktivitéit, droen zur beandrockend Topographie vum "Labyrinth of Night" bäi. Laut der ESA kënnen d'Däller an dësem geologesche Wonner Breet vu bis zu 30 Kilometer an Déift vu sechs Meter erreechen, wat zu der faszinéierender Natur vun der geologescher Landschaft vum Mars bäidréit.

D'Mars Express-Missioun, déi am Joer 2003 ugefaang huet, ass eng wesentlech Präsenz an der Ëmlafbunn ëm de Mars fir iwwer zwee Joerzéngte. Seng Ziler enthalen d'Kaart vun der Uewerfläch vum Mars, d'Ausféierung vun Mineralstudien, d'Analyse vun der dënnter Atmosphär vum Planéit, d'Untersuchung vum Mars-Ënnerfläche, an d'Interaktioune bannent der Mars-Ëmfeld ze studéieren.

Dëse faszinante Video bitt en eenzegaartegen Abléck an déi mysteriéis a grouss Wonner vum Mars, a bitt wäertvoll Abléck an d'geologesch Geschicht vum Planéit an déi lafend Prozesser.

