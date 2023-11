E Joer vun elo soll d'Europäesch Weltraumagence (ESA) d'Hera-Missioun lancéieren, déi dat zweet mënschlecht Raumschëff ass fir den Asteroid Didymos z'entdecken. Wärend dem NASA seng DART Missioun virdru mam Didymos säi Moundliicht Dimorphos gefall ass, zielt d'Hera den Aschlagkrater ze ermëttelen, deen hannerlooss huet a Liicht op d'planetaresch Verteidegung géint Asteroiden ze werfen.

Als Deel vum Planetary Defense Programm vun der ESA ass dem Hera seng primär Missioun d'Effekter vun der DART Missioun op Dimorphos an Didymos ze studéieren, d'Wëssenschaftler ze hëllefen méi iwwer d'Verhënnerung vun potenziellen Asteroide Bedrohungen op d'Äerd ze léieren. Zousätzlech déngt d'Hera als Technologie Demonstratiounsmissioun, a féiert eng eenzegaarteg Landungsmethod bekannt als Robust Ballistic Landings.

Landung op engem spinnen Asteroid mat minimaler Schwéierkraaft stellt verschidden Erausfuerderungen. CubeSats, Milani a Juventus, déi all ongeféier 12 kg weien, wäerten d'Hera begleeden an hir Instrumenter benotzen fir d'Studie vum binären Asteroid ze verbesseren. Dës Instrumenter enthalen e Spektrometer, en Thermogravimeter fir liichtflüchteg an organesch Substanzen z'entdecken, e Radar fir den Dimorphos seng bannenzeg Struktur z'ënnersichen an e Gravimeter. Kameraen a Radioausrüstung wäerten och hëllefen beim Untersuchungsprozess, deen erwaart ongeféier sechs Méint ze daueren.

Um Enn vun hirer Missioun sinn Milani a Juventus geplangt fir eng Landung op Dimorphos ze probéieren. E rezente Pabeier vum Lead Autor Iosto Fodde vun der University of Glasgow mam Titel "Design and Analysis of Robust Ballistic Landings on the Secondary of a Binary Asteroid" presentéiert eng nei Method fir d'CubeSats fir eng erfollegräich Landung z'erreechen.

Eng robust ballistesch Landung bezitt sech op eng net ugedriwwen Ofstamungstechnik. Andeems Dir déi net-opdrängend Chebyshev Interpolatioun (NCI) Technik benotzt, berechent d'CubeSats den Taux vum Wuesstum vu méigleche Staaten iwwer Zäit. Dëst hëlleft Impaktgeschwindegkeeten a Winkelen ze limitéieren, d'Landungsstreck ze optimiséieren. D'Resultat ass eng 20% ​​Erhéijung vum Landungssuccès an eng bedeitend Reduktioun vum Landungsofdrock am Verglach mat konventionelle Methoden.

Wärend komplex an deier Missiounen wéi den OSIRIS-REx vun der NASA d'Wichtegkeet vun der Asteroideprobe zréck op d'Äerd beliicht hunn, ënnersträichen d'Auteuren vum Pabeier datt Basis Raumschëff Landungen op Asteroide wäertvoll wëssenschaftlech Donnéeën erginn. Dës Landunge ginn Abléck an d'intern Struktur an d'Materialeigenschaften vun Asteroiden, während se in-situ Miessunge erlaben.

Mat der zukünfteg Hera Missioun an dem CubeSats sengem banebriechende Landungsversuch, sinn d'Wëssenschaftler an d'Ingenieuren opgereegt iwwer déi potenziell Fortschrëtter an der Asteroid Exploratioun. Déi verbessert Landung Erfollegsquote ugebuede vun der Robust Ballistic Landing Method mécht Dieren fir zukünfteg Missiounen op a verbessert eist Verständnis vun dëse kosmeschen Objeten.

FAQs

1. Wat ass den Zweck vun der Hera Missioun?

D'Hera-Missioun zielt d'Auswierkunge vun der NASA-DART-Missioun op den Asteroid Didymos a säi Moundliicht Dimorphos am Kader vum Planetary Defense Programm vun der ESA ze studéieren.

2. Wat ass d'Robust Ballistic Landing Technik?

Robust ballistesch Landung bezitt sech op eng net ugedriwwen Ofstamungsmethod, woubäi CubeSats Schlaggeschwindegkeeten a Winkele berechent mat der net-opdrängender Chebyshev Interpolatioun (NCI) Technik fir hir Landungsbunnen ze optimiséieren.

3. Wéi wäerte Milani a Juventus zu der Hera Missioun bäidroen?

Milani a Juventus, d'CubeSats déi Hera begleeden, benotze verschidden Instrumenter fir d'Studie vum binären Asteroid ze verbesseren, dorënner e Spektrometer, Thermogravimeter, Radar, Gravimeter, Kameraen a Radioausrüstung.

4. Wat sinn déi potenziell Virdeeler vun Asteroid Uewerfläch Landungen?

Asteroid Uewerfläch Landunge liwweren wäertvoll wëssenschaftlech Daten iwwer d'intern Struktur a Materialeigenschaften vun Asteroiden. Zousätzlech kënnen in-situ Miessunge weider Abléck an dës kosmesch Objeten ubidden.

5. Wéi eng Verbesserunge bitt d'Robust Ballistic Landing Method?

Am Verglach mat konventionelle Methoden erhéicht d'Robust Ballistic Landing Technik d'Landung Erfollegsquote wesentlech ëm 20% a reduzéiert de Landungsofdrock vun de CubeSats.