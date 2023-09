The Huginn Mission: Filming Lightning Shooting Towards Space

Den ESA Astronaut Andreas Mogensen soll Donnerwiederen a Blëtz erfaassen, déi a Richtung Weltraum schéissen, als Deel vun der Huginn Missioun, déi d'Klimawëssenschaft studéiert. Wärend senger viregter Missioun huet de Mogensen verschidde Blëtzphenomener ageholl, dorënner blo Jets a Sprites, mat enger Space Station Kamera. Dës Kéier wäert hien eng Davis Kamera benotzen, déi Differenzen am Liicht moosst fir Biller ze kreéieren, ähnlech wéi dat mënschlecht Auge funktionnéiert. D'Davis Kamera ka mat enger Geschwindegkeet gläichwäerteg zu 100,000 Biller pro Sekonn filmen, noutwendeg fir déi transient luminous Eventer (TLEs), déi während Donnerwiederen optrieden, opzehuelen.

D'Wëssenschaftler hoffen, datt d'Biller, déi vum Mogensen erfaasst sinn, weider Abléck an d'Entwécklung an d'Interaktioun vun dëse Blëtzevenementer mat der ieweschter Atmosphär bidden, souwéi hiren Impakt op Treibhausgase wéi Ozon. Dës Interaktiounen ze verstoen ass entscheedend am Kontext vun engem verännerende Klima. D'Huginn Missioun gëtt vum gréisste Weltraumfuerschungsinstitut vun Dänemark, DTU Space, geleet, deen och dem Mogensen säi fréiere Experiment, Thor, am Joer 2015 gefouert huet.

Dir kënnt dem Andreas Mogensen seng Missioun an de Fortschrëtt vun der Huginn Missioun op seng sozial Medien Säiten an der Huginn Websäit verfollegen.

Definitiounen:

Transient Luminous Events (TLEs): Blëtz Phänomener déi iwwer de Wolleke geschéien, dorënner blo Jets a roude Sprites.

Davis Camera: Eng Kamera déi Event-baséiert Technologie benotzt fir Differenzen am Liicht ze moossen an Biller ze kreéieren, ähnlech wéi dat mënschlecht Auge funktionnéiert.

Huginn Mission: Eng Missioun gefouert vun DTU Space fir Biller vun Donnerwiederen a Blëtzphenomener mat der Davis Kamera ze erfassen.

