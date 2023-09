Testen vun Kombucha Kulturen fir Weltraumresilienz

D'ESA mécht Tester op Kombucha Kulturen fir hir Widderstandsfäegkeet am Weltraum ze bestëmmen an hir Potenzial fir mënschlech Präsenz um Mound a Mars z'ënnerstëtzen. Dës Kulturen, bekannt fir hir fermentativ Eegeschaften a gesondheetlech Virdeeler, besëtzen d'Fäegkeet fir an haarden Ëmfeld op der Äerd ze iwwerliewen, wat se en intrigant Thema fir Weltraumfuerschung mécht.

D'Experimenter goufen duerch d'Expose Ariichtung op der International Space Station duerchgefouert, wou Proben u kosmescher Stralung a simuléierte Marsbedéngungen ausgesat goufen. Eng bemierkenswäert Entdeckung war datt e Mikroorganismus genannt Cyanobakterium seng DNA reparéiere konnt an d'Zell Divisioun erëmfannen, och nodeems se u kosmescher Stralung an Eisenionen ausgesat waren, déi bekannt sinn extensiv Schued ze verursaachen. Et gëtt ugeholl datt e spezifescht Gen, de sulA Gen, eng entscheedend Roll spillt fir d'Zell Divisioun ze stoppen bis DNA Schued reparéiert ass.

Ausserdeem hunn d'Experimenter opgedeckt datt Zellcluster e Mikrohabitat fir méi kleng Spezies ubidden, wat et hinnen erlaabt duerch de Raum a méi grousser Zellgruppen ze "Hitchhike" déi Schutz bidden. Dëst huet Implikatioune fir ze verstoen wéi Zellcluster a Biofilme géint Extremer vum Weltraum schützen a Kontaminatioun während Weltraummissioune verhënneren.

Nieft der Entdeckung vum Potenzial fir d'Ënnerstëtzung vun der Weltraum Siidlung, kënnen d'Kombucha Kulturen och als wäertvoll Stralungsmodell déngen. Andeems Dir studéiert wéi dës Mikroorganismen op d'Stralung reagéieren, kënnen d'Wëssenschaftler Abléck kréien fir d'mënschlech Gesondheet ze verbesseren an Stralungsschutzstrategien fir Astronauten z'entwéckelen.

D'Fuerscher stellen eng Zukunft vir, wou dës Kulturen um Mound a Mars kultivéiert kënne ginn, dank hirer Fäegkeet Sauerstoff ze produzéieren an als Bio-Fabriken ze funktionéieren. Hir Notzung an zukünfteg Weltraummissiounen a mënschlech Weltraumfuerschungsefforte kéinten d'Nohaltegkeet vun dësen Bestriewen wesentlech verbesseren.

Am Allgemengen, Testen vun Kombucha Kulturen am Weltraum bitt villverspriechend Abléck an d'Widerstandsfäegkeet vu Mikroorganismen an hir potenziell Uwendungen fir laangfristeg mënschlech Präsenz iwwer d'Äerd z'ënnerstëtzen.

Definitiounen:

- Kombucha: E fermentéierte Téi Getränk bekannt fir seng gesondheetlech Virdeeler.

- Widderstandsfäegkeet: D'Fäegkeet ze widderstoen an aus schwieregen Konditiounen ze recuperéieren.

- Biofilm: Eng Gemeinschaft vu Mikroorganismen déi eng Schutzschicht op enger Uewerfläch bilden.

- Kosmesch Stralung: Héich-Energiepartikelen aus dem Weltraum.

- Marsbedéngungen: Konditioune simuléiert fir d'Ëmwelt um Mars ze mimikéieren.

- SulA Gen: E Gen dat Zell Divisioun reguléiert als Äntwert op DNA Schued.

– Planetaresche Schutz: Protokoller fir Kontaminatioun tëscht Himmelskierper ze vermeiden.

- Cyanobacterium: Eng Aart vu Bakterien déi fäeg ass Fotosynthese ze maachen.

- Mikrohabitat: E klenge Liewensraum an engem gréisseren Ökosystem.

- Stralungsmodell: E System dee benotzt gëtt fir d'Effekter vun der Stralung op lieweg Organismen ze studéieren.

Quellen:

- Kombucha Kulturen getest fir Weltraumwidderstandsfäegkeet. (ESA)

- Planetaresche Schutz. (ESA)