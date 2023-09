The Total Eclipse of 2024: A Spectacular Astronomical Event in Erie, Pennsylvania

By

Déi total Sonnendäischtert vun 2024 ass en aussergewéinlecht astronomescht Phänomen, deen d'Regioun begeeschtert an eng eemoleg Erfahrung bitt. Wärend d'Pittsburgh Regioun eng deelweis Sonnendäischtert Zeien wäert sinn, wëllen déi, déi sech a komplett Däischtert wëllen ënnerdauchen, nërdlech op I-79 op Erie, Pennsylvania fueren. Als déi eenzeg grouss Stad zu Pennsylvania am Wee vun der Gesamtheet preparéiert d'Erie sech op e massive Flux vu Besucher tëscht 65,000 an 250,000 Leit.

Fir den Iwwerschwemmung vun Touristen z'empfänken, sinn verschidden Ënnerkonften an Erie wéi Hoteler, Bett a Kaffi, a Campingplazen scho ausverkaaft. D'Stad ëmfaasst den Sonnendäischtertweekend andeems se eng Rei vun Eventer organiséieren. Den Erie Maritime Museum, Lake Erie Wäinland, an de Lake Erie Speedway plangen Aktivitéiten fir dëst Himmelsevenement ze feieren.

De Chris Temple, Vertrieder vun VisitErie.com, betount datt Parkplaz Parteien an Daachversammlungen enestaende Méiglechkeeten ubidden fir den Iwwergang vun Dag op Nuecht ze gesinn. Temple betount d'Wichtegkeet vun der Planung viraus a recommandéiert Arrangementer gutt am Viraus ze maachen fir eng nahtlos Erfahrung fir Famillen ze garantéieren.

Wärend der Sonnendäischtert, déi e Méindeg, den 8. Abrëll 2023 optrieden, wäert déi total Däischtert dräi Minutten a 40 Sekonnen daueren. Fir d'Sécherheet vun de Chauffeuren ze garantéieren, ginn Schëlder laanscht I-79 an I-90 gesat fir vun der plötzlecher Däischtert ze warnen a potenziell Accidenter ze reduzéieren.

Erie huet eng engagéiert Websäit erstallt, déi iwwergräifend Informatioun a Ressourcen ubitt fir déi, déi un der Sonnendäischtert interesséiert sinn, abegraff Ënnerkunftsoptiounen. Dëst Himmelsevenement bitt eng selten Chance fir d'Leit d'Stären ze beobachten an d'Wonner vum Universum ze bewonneren.

