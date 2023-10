SpaceX plangt 144 Rakéiten am Joer 2024 ze starten fir de Starlink Service auszebauen

SpaceX, d'Loftfaartfirma gegrënnt vum Elon Musk, huet ambitiéis Ziler gesat fir 2024. No engem Firmebeamten plangt SpaceX d'nächst Joer insgesamt 144 Rakéiten ze lancéieren, wat seng eege Rekorderbriechung vun 2023 iwwerschreift. Dës Erhéijung vun der Startfrequenz gëtt duerch d'Expansioun vum SpaceX sengem Starlink Satelliten Internet Service gedriwwen.

D'Zuel vun de Starte vu SpaceX ass stänneg eropgaang wéi Starlink weider wiisst. Am Joer 2021 waren et nëmmen 31 Missiounen, awer déi Zuel ass bal verduebelt op 61 am Joer 2022. Mat der Ausrollung vum Starlink's Direct to Cell Service an Zesummenaarbecht mat T-Mobile zielt SpaceX seng Startkapazitéit d'nächst Joer weider ze erhéijen.

Direct to Cell, och bekannt als "en Handytuerm am Weltraum", wäert mobil Servicer iwwer Starlink Satellitten ubidden. Textmessagefäegkeeten wäerten am Joer 2024 verfügbar sinn, gefollegt vun Uruff a Websurfen am Joer 2025. Dëse Service wäert besonnesch gutt sinn an Gebidder ouni Zellofdeckung, besonnesch an Noutfäll.

Fir säin Zil vun 144 Starten am Joer 2024 z'erreechen, huet SpaceX Automatisatioun iwwer säi ganze Prozess integréiert. D'Firma betount Zouverlässegkeet fir Verspéidungen ze vermeiden, déi duerch Feeler verursaacht ginn. Dës héich Startfrequenz erfuerdert e Start all 2.5 Deeg, am Verglach zum aktuellen Taux vun engem Start all 3.5 Deeg.

Zënter Mee 2019 huet SpaceX iwwer 4,000 Starlink Satellitten an der Ëmlafbunn gesat. De leschte Mount huet d'Firma ugekënnegt datt et 2 Millioune Clienten iwwerschratt huet mat hiren Internetservicer. Starlink ass an iwwer 60 Länner verfügbar a verbënnt Clienten weltwäit mat High-Speed-Internet.

Wärend SpaceX virun senge Konkurrenten bleift, ginn aner Firmen, wéi Amazon mat sengem Project Kuiper, och an d'Weltraumbaséiert Internetservicer Industrie. Dem Jeff Bezos seng Amazon huet viru kuerzem déi éischt zwee Prototyp Satellitte fir de Projet Kuiper lancéiert, mam Zil High-Speed-Internetverbindung op Ferngebidder ze bidden, ähnlech wéi Starlink.

Quellen:

- Ars Technica

- Insider