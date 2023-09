Elemental Analyse bestätegt Asphyxie als Doudesursaach bei Pompeji Affer

By

Eng elementar Analyse duerchgefouert op Gips Goss vun Affer aus dem Vulkanausbroch, datt Pompeji begruewe huet, huet Bestätegung geliwwert, datt Asphyxia déi wahrscheinlech Doudesursaach fir dës Persounen war. D'Studie, gefouert vum Archäolog Gianni Gallello vun der Universitéit vu Valencia, huet portable Röntgenfluoreszenz (XRF) Technike benotzt fir Abléck an déi lescht Momenter vu Leit ze kréien, déi zu Pompeji gelieft hunn während dem Ausbroch vum Mount Vesuv am Joer 79 CE.

D'Pipsguss vun den Affer, déi an den 1870er erstallt goufen duerch d'Injektioun vu Gips an d'Huelraim, déi duerch ofgebaute Kierper ënner Vulkanasch hannerlooss sinn, bidden eng eenzegaarteg Geleeënheet fir den Ausbroch a seng Nofolger ze verstoen. Wéi och ëmmer, d'Analyse vum biologesche Material an dëse Goss huet bewisen Erausfuerderung wéinst Kontaminatioun vum Putz.

D'Fuerscher hunn portable XRF benotzt fir sechs Casts aus der Porta Nola Regioun an een aus Terme Suburbane zu Pompeji ze scannen. Si verglach déi elementar Kompositioune vun de Goss mat deene vu creméierte Schanken aus der Géigend a begruewe Schanken zu Valencia, Spuenien. Andeems Dir op de Phosphor-zu-Kalziumverhältnisser konzentréiert, huet d'Team e statistesche Modell entwéckelt fir tëscht Gips a Schanken an de Goss ze differenzéieren. D'Schanken, déi mat Gips kontaminéiert sinn, hunn eng Ähnlechkeet zum Plooschter gewisen, während manner kontaminéiert Schanken ähnlech wéi verbrannt Schanken ausgesinn, wat op chemesch Prozesser bezeechent datt d'Karbonaten a Phosphaten ausgeléist goufen.

Déi gesammelt elementar Donnéeën liwweren Beweiser déi d'Konklusioun ënnerstëtzen datt d'Porta Nola Affer aus Asphyxie gestuerwen sinn duerch d'Inhalatioun vun Asche, ier se duerch weider vulkanescht Material begruewe goufen. D'Ähnlechkeet vun de Goss Schanken zu kreméiert Schanken, kombinéiert mat den Affer hir ufälleg an entspaant Positiounen, weist Erstécker als Doudesursaach un.

Experten am Beräich, wéi de Piero Dellino, Professer fir Vulkanologie op der Universitéit vu Bari, Italien, si mat dësen Erkenntnisser averstanen. Den Dellino ënnersträicht, datt d'Affer net duerch d'Mechanik vum Ausbroch ëmbruecht goufen, mee éischter duerch d'Atmung. Hie suggeréiert datt d'Dauer vum Ausbroch, e bësse méi laang wéi dat wat ootmen kann, de fatale Faktor war.

D'Etude beliicht d'Wichtegkeet vun der Zesummenaarbecht an der wëssenschaftlecher Fuerschung. De Gallello betount de Wäert vun enger multidisziplinärer Approche, a seet datt hir Aarbecht en zousätzlecht Instrument gëtt fir dës bemierkenswäert Iwwerreschter ze studéieren. Dellino widderhëlt dëst Gefill, ënnersträicht datt d'Geschicht vu vulkanesche Gebidder wéi de Vesuv studéiert erlaabt eis aus der Vergaangenheet ze léieren a besser op d'Zukunft virzebereeden. Mam Vesuv ass ee vun de geféierlechste Vulkaner op der Welt, d'Verstoe vu senger Geschicht hëlleft d'Risike fir déi 700,000 Leit ze reduzéieren déi an der rouder Zone ronderëm de Vulkan liewen.

Insgesamt werft déi elementar Analyse vun de Gipsgoss aus Pompeji nei Liicht op d'Doudesursaach fir d'Affer vum Ausbroch. Duerch d'Kombinatioun vun wëssenschaftlechen Techniken an interdisziplinärer Zesummenaarbecht kënnen d'Fuerscher wäertvoll Abléck iwwer historesch Eventer entdecken an d'Katastrophebereedung verbesseren.

