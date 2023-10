Nei Staate vun Elektronen a geschmollte Salze kéinten d'Performance vu Salzgetankte Reaktoren beaflossen

Wëssenschaftler hunn entdeckt datt Elektronen dräi verschidde Staate kënne bilden wann se mat geschmollte Salze interagéieren, eng Entdeckung déi Implikatioune fir d'Leeschtung vu Salzgetankte Reaktoren kéint hunn. D'Fuerscher vum Oak Ridge National Laboratory an der University of Iowa simuléiert d'Aféierung vun engem iwwerschësseg Elektron a geschmollt Zinkchloridsalz an hunn dräi méiglech Szenarie observéiert. An engem Szenario gëtt den Elektron Deel vun engem molekulare Radikal mat zwee Zinkionen. An engem aneren lokaliséiert den Elektron op engem eenzegen Zinkion. Am drëtten Szenario ass den Elektron diffus iwwer multiple Salzionen verbreet.

Geschmollte Salzreaktoren gi fir zukünfteg Atomkraaftwierker berücksichtegt, a Versteesdemech wéi Stralung d'Behuele vu geschmollte Salze beaflosst ass entscheedend. Dës Etude werft Liicht op d'Interaktiounen tëscht Elektronen a Salzer wann se un héich Stralung ausgesat sinn. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt den Elektron d'Bildung vu verschiddenen Arten erliichteren kann, dorënner Zinkdimeren a Monomeren, oder delokaliséiert ginn. Dës initial Erkenntnisser stellen d'Froen iwwer wat aner Spezies a méi laang Zäite kënne bilden a wéi se mat den Elektronen a Salze reagéiere kënnen.

Dës Fuerschung ass Deel vun der DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) a gouf am Journal of Physical Chemistry B publizéiert. D'Team schafft fir aner Forme vu Reaktivitéit experimentell z'identifizéieren. D'Etude liwwert wäertvoll Abléck wéi d'Elektronen mat geschmollte Salze interagéieren, awer et ass nach méi ze exploréieren. Zukünfteg Fuerschung wäert aner Salzsystemer an d'Effekter vun der Stralung op geschmollte Salzer ënnersichen.

Quell: Oak Ridge National Laboratory