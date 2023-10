Fuerscher entwéckelen méi haart Keramik mat verstäerkter Resistenz géint Rëss

Fuerscher vun der University of California San Diego hunn en Duerchbroch an der Entwécklung vu Keramik gemaach andeems se Materialien kreéieren déi méi haart a méi resistent géint Rëss sinn. Andeems Dir eng Kombinatioun vu Metallatome mat enger méi héijer Zuel vu Valenzelektronen an hirer äusserer Schuel benotzt, hunn d'Fuerscher e Wee fonnt fir d'Keramik hir Fäegkeet ze erhéijen fir méi héich Kraaft a Stress ze handhaben.

Keramik ass bekannt fir hir aussergewéinlech Eegeschaften, sou wéi hir Fäegkeet fir héich Temperaturen ze widderstoen, géint Korrosioun a Verschleiung ze widderstoen an e liichte Profil z'erhalen. Dës Charakteristike maachen Keramik gëeegent fir verschidden Uwendungen, dorënner Raumfaartkomponenten a Schutzbeschichtungen. Wéi och ëmmer, hir Brëtschheet war ëmmer e groussen Nodeel, well se ufälleg sinn ënner Stress ze briechen.

D'Wëssenschaftler konzentréieren hir Studie op eng Klass vu Keramik genannt High-entropy Carbides, déi atomare Strukturen aus Kuelestoffatome gebonnen hunn, déi mat multiple Metallelementer aus der véierter, fënnefter a sechster Kolonn vum Periodesystem gebonnen sinn. Et gouf entdeckt datt Metaller aus de fënneften a sechsten Sailen, wéi Titan, Niob a Wolfram, entscheedend waren fir d'Zähegkeet vun der Keramik ze verbesseren wéinst hirer méi héijer Zuel vu Valenzelektronen.

Valenzelektronen sinn Elektronen, déi an der äusserste Schuel vun engem Atom fonnt ginn, déi un der Bindung mat aneren Atomer deelhuelen. Andeems se Metaller mat méi Valenzelektronen benotzen, konnten d'Fuerscher d'Resistenz vun der Keramik verbesseren fir ënner mechanescher Belaaschtung a Stress ze knacken. D'Keramik huet e méi duktilt Verhalen ausgestallt, ähnlech wéi Metaller, dat heescht datt se méi Verformung kënne maachen ier se briechen.

Duerch computational Simulatiounen an experimentell Fabrikatioun an Testen, identifizéiert d'Team zwee héich-entropy Carbides déi aussergewéinlech Resistenz géint Rëss gewisen. Dës Materialien konnten deforméieren oder strecken wann se mechanesch Belaaschtung oder Stress ënnerworf hunn, anstatt déi typesch brécheg Äntwert vu Keramik ze weisen. Bindungen bannent de Materialien reorganiséiert fir Atom-Gréisst Ouverturen ze iwwerbrécken, déi sech geformt hunn wéi d'Materialien duerchgebrach oder ausernee gezunn goufen, wat d'Bildung vu Rëss hemmt.

D'Erausfuerderung elo ass d'Produktioun vun dësen haarde Keramik fir kommerziell Uwendungen opzebauen. Dësen Duerchbroch huet d'Potenzial fir verschidden Industrien ze revolutionéieren déi op héich performant Keramikmaterialien vertrauen, vu Raumfaart bis Biomedizin. Déi verstäerkte Zähegkeet vun der Keramik mécht och Dieren op fir extrem Applikatiounen, wéi zum Beispill Leadkante fir hypersonic Gefierer, wou se vital Komponenten schützen kënnen an d'Gefierer erlaben besser supersonic Flich ze widderstoen.

Dës Aarbecht gouf ënnerstëtzt vum schwedesche Research Council, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, an The Oerlikon Group.

Quellen:

- Source Artikel: "Fuerscher entwéckelen méi haart Keramik mat verbesserte Resistenz géint Rëss" - Universitéit vu Kalifornien San Diego

- Definitioun vu Keramik: Britannica.com

- Definitioun vu Valenzelektronen: Chimie LibreTexts