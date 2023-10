Nei Method entwéckelt fir Elektronenfloss a Quantematerialien ze kontrolléieren

Fuerscher aus Penn State hunn eng elektresch Method entwéckelt fir d'Richtung vum Elektronenfloss a Quantematerialien ze kontrolléieren, wat potenziell zu Fortschrëtter an elektroneschen Apparater a Quantecomputer féiert. D'Method gouf a Materialien bewisen, déi de quantum anomale Hall (QAH) Effekt weisen, wou de Stroum vun Elektronen laanscht de Rand vun engem Material keng Energie verléiert. Dësen Effekt geschitt a Materialien bekannt als QAH Isolatoren, déi topologesch Isolatoren sinn déi Stroum nëmmen op hire Kanten féieren. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Applikatioun vun engem aktuellen Impuls op den QAH Isolator d'Richtung vum Elektronenfloss änneren kann. Dës Fäegkeet fir den Elektronenfloss ze kontrolléieren ass entscheedend fir Informatiounstransfer a Lagerung a Quantetechnologien ze optimiséieren.

Déi viregt Method fir d'Richtung vum Elektronenfloss z'änneren huet op en externe Magnéit vertraut, wat et onpraktesch mécht fir kleng Apparater wéi Smartphones. Déi nei elektresch Method bitt eng méi praktesch an effizient Léisung. D'Fuerscher hunn den QAH Isolator optimiséiert andeems d'Dicht vum ugewandte Stroum erhéicht gëtt, wat zu enger ganz héijer Stroumdicht resultéiert, déi d'Magnetiséierungsrichtung an d'Richtung vum Elektronentransport gewiesselt huet. Dës Verréckelung vu magnetescher op elektronescher Kontroll a Quantematerialien ass ähnlech wéi d'Verréckelung déi an der traditioneller Erënnerungspäicherung geschitt ass, wou Magnete duerch elektronesch Methoden an méi nei Technologien ersat goufen.

D'Fuerschungsteam huet och eng theoretesch Interpretatioun vun hirer Methodik geliwwert. Si konzentréieren sech momentan op d'Pause vun Elektronen op hirem Wee an de QAH Effekt bei méi héijen Temperaturen ze demonstréieren. Dat laangfristeg Zil ass de QAH Effekt bei méi technologesch relevant Temperaturen ze replizéieren. D'Fuerschung gouf finanzéiert vum Army Research Office, dem Air Force Office of Scientific Research, an der National Science Foundation, mat zousätzlech Ënnerstëtzung vum Materials Research Science and Engineering Center fir Nanoscale Science am Penn State an der Gordon a Betty Moore Foundation's EPiQS Initiative. .

Quelle: Penn State University

Definitiounen:

– Quantum anomalous Hall (QAH) Effekt: E Phänomen an deem de Stroum vun Elektronen laanscht de Rand vun engem Material keng Energie verléiert.

- QAH Isolatoren: Materialien déi de QAH Effekt weisen, déi eng Zort topologeschen Isolator sinn, déi nëmmen Stroum op hire Kanten féieren.

- Topologeschen Isolator: E Material dat en Isolator a sengem Interieur ass, awer wéinst senger eenzegaarteger elektronescher Bandstruktur Elektrizitéit op senger Uewerfläch oder Kante ka féieren.

Quellen:

- Penn State University (Keng URL uginn)