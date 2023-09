D'Wichtegkeet vun der Fallverhënnerung an der Ausbildung a Wales

By

A Wales gëtt Fallpräventioun e grousse Fokus an ëffentlech Gesondheetsinitiativen. Mat der Hëllef vun der National Falls Prevention Taskforce Wales schaffen Organisatiounen wéi Age Cymru fir d'Sensibiliséierung ze erhéijen an d'Kanner an d'Erwuessen ze educéieren wéi d'Risike vum Fall z'identifizéieren an ze verhënneren.

Fir den 80-Joer alen Euronwydd Godwin huet e Fall vun der Trap zu enger punktéierter Lunge, Gehirerknäpper a verschidde gebrochene Schanken gefouert. Nodeems si méi wéi engem Mount an engem Koma verbruecht huet, war si décidéiert fir hir Onofhängegkeet mat der Ënnerstëtzung vu Care and Repair erëmzefannen, déi hir déi néideg Gadgeten zur Verfügung gestallt hunn fir hir eleng ze liewen.

Laut Dr Inger Singh, der nationaler klinescher Lead fir Falen a Frailitéit, ginn et méi wéi 4,000 Hip Frakturen an 20,000 Frakturen vun all Knach a Wales. Dës Verletzungen hunn net nëmmen e wesentlechen Impakt op Individuen, awer och eng Belaaschtung op d'Gesondheetsservicer. Wéi och ëmmer, mat der Aféierung vu Frakturverbindungsservicer kann de Risiko vu spéider Frakturen ëm 35-40% reduzéiert ginn.

Eng Erausfuerderung bei der Fallverhënnerung ass d'Stigma ze iwwerwannen, déi mat engem Fall zouginn ass. Fir dëst Thema unzegoen, schafft Age Cymru mat Schoulen uechter Wales fir Kanner iwwer d'Risike vum Falen ze educéieren a wéi se hëllefe kënnen Accidenter doheem ze verhënneren. Duerch interaktiv Websäiten an Übungen wéi d'Identifikatioun vun Geforen an engem typesche Stot, léieren d'Kanner wäertvoll Fäegkeeten fir sech selwer an hir beléiften sécher ze halen.

Fall Präventioun ass e kontinuéierlechen Effort a Wales, awer Fortschrëtter goufen an de leschte Joeren gemaach. D'Zil ass et ze garantéieren datt all Deeler vu Wales Zougang zu Frakturverbindungsservicer a fréizäiteg Interventioun hunn fir d'Wahrscheinlechkeet vun zukünftege Frakturen ze reduzéieren.

Quellen: BBC Wales