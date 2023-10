Satellittetechnologie revolutionéiert weider eist Verständnis vum El Niño Phänomen a seng global Auswierkungen. Am Joer 2020 lancéiert, ass de Sentinel-6 Michael Freilich Satellit entwéckelt fir Mieroberflächenhéichten ze iwwerwaachen an entscheedend Daten fir Klimastudien ze bidden. Duerch d'Verfollegung vun Ännerungen am Mieresspigel kënnen d'Wëssenschaftler eng Rei vu globalen Impakte virauszesoen, vu Nidderschlagsmuster bis potenziell Dréchenten.

El Niño Eventer hunn ënnerschiddlech Intensitéitsniveauen an hir Auswierkunge kënne wesentlech ënnerscheeden. Do spillen Satellitte wéi de Sentinel-6 Michael Freilich eng vital Roll. Duerch d'Verfollegung vun Ännerungen an der Mieresuewerfläch am Pazifeschen Ozean, erméiglecht dëse Satellit d'Fuerscher d'Auswierkunge vum El Niño op enger globaler Skala virauszesoen. El Niño Eventer sinn duerch méi héich wéi normal Mieresspigel a méi waarm wéi duerchschnëttlech Ozeantemperaturen am equatorial Pazifik charakteriséiert. Dës Konditioune kënnen dann poleward laanscht d'westlech Küste vun Amerika propagéieren.

Dëst Joer El Niño Event entwéckelt sech nach ëmmer, awer Experten studéiere scho vergaangen Eventer fir Abléck an seng potenziell Resultater ze kréien. Zwee extrem El Niño-Evenementer an de leschten 30 Joer, een am 1997 op 1998 an eng aner an 2015 bis 2016, hunn bedeitend Verännerungen an der globaler Loft- an Ozeantemperaturen, atmosphäresche Wand a Nidderschlagsmuster a Mieresspigel verursaacht. Sentinel-6 Michael Freilich, zesumme mat anere Satellitte wéi TOPEX/Poseidon a Jason-2, huet Mieresspigeldaten während dësen Eventer ageholl.

Wann Dir d'Mieresspigeldaten vum Oktober 1997, 2015, an 2023 vergläicht, ass et evident datt den aktuellen El Niño Event manner intensiv schéngt wéi déi zwee virdrun. Mieresspigel am zentrale an ëstleche Pazifik sinn ongeféier 2 bis 3 Zoll (5 bis 8 Zentimeter) méi héich wéi duerchschnëttlech, deckt e méi klengt Gebitt. Dëst hindeit datt den aktuellen El Niño vläicht net d'Spëtztstäerkt vu senge Virgänger erreechen.

Trotz senger komparativer Bescheidenheet huet den aktuellen El Niño Event nach ëmmer d'Potenzial fir méi naass Konditiounen an den US Südwesten ze bréngen wann d'Konditioune gënschteg sinn. All El Niño Event ass eenzegaarteg, a Wëssenschaftler studéieren weider an iwwerwaachen d'Entwécklung vun dësem Joer Event fir seng Auswierkungen besser ze verstoen.

