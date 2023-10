D'Ännere Mustere vum El Niño an d'Aféierung vum Walker Switch Mechanismus

An de leschte Joeren ass El Niño ëmmer méi wichteg an de Klimaprognosen an der Gestioun vun der globaler Klimaverännerlechkeet ginn. El Niño ass déi waarm Phase vun der El Niño-Südlecher Oszillatioun (ENSO), charakteriséiert duerch d'Erwiermung vum Ozeanwaasser am ëstlechen Äquatorial Pazifik. Ëmgekéiert stellt La Niña Ofkillung an der selwechter Regioun duer. Dës zyklesch Variatiounen an de Mieresflächtemperaturen hunn e wesentlechen Impakt op d'Wiedermuster ronderëm d'Welt.

Eng rezent Etude vun der Quaternary Research Group gefouert vum Christoph Spötl zielt ze verstoen wéi El Niño op natierlechen Aflëss iwwer laang Perioden reagéiert. D'Fuerscher analyséiert Höhldepositioune bekannt als Speleothems aus südëstlechen Alaska, déi Klimarekorder iwwer 3,500 Joer erhalen hunn. D'Resultater weisen datt d'Kontrollprozesser vun der El Niño Variabilitéit zanter den 1970er geännert hunn, mat de mënschleche Klimawandel elo eng bedeitend Roll spillt.

An enger separater Etude konzentréiert d'Team sech op d'Untersuchung vum Klimawandel am Südoste vun Alaska iwwer eng vill méi laang Period vun 13,500 Joer. D'Speleothems hunn als wäertvoll Opzeechnunge gedéngt fir d'Ursaach vu séieren, kuerzfristeg Klimawandel während Äiszäiten z'ënnersichen. Iwwerraschend huet südëstlech Alaska e Klimamuster ähnlech wéi den equatorial Pazifik während dem Enn vun der leschter Äiszäit an der Holocene Period ausgestallt, déi etabléiert "bipolare Wipp Mechanismus" erausfuerderen. Amplaz hunn d'Fuerscher d'Konzept vum "Walker-Schalter" agefouert, ausgeléist duerch Verännerungen an der Sonnestralung. Dëse Mechanismus féiert zu séieren Upassunge vun de Mieresflächtemperaturen am equatorial Pazifik, schlussendlech beaflosst d'Klimamuster op héije nërdleche Breedegraden.

D'Studien weisen datt mënschlech Aktivitéiten elo eng bedeitend Roll spillen fir d'Mustere vum El Niño ze gestalten. De Klimawandel kann an den 1970er Joren en Tipppunkt iwwerschratt hunn, wat zu engem méi permanente El Niño Muster féiert. D'Aféierung vum Konzept "Walker Switch" bitt eng alternativ Erklärung fir historesch Klimavariatioune, an ënnersträicht dat komplext Zesummespill vu Faktoren, déi d'Klimadynamik formen.

D'Resultater ënnersträichen d'Noutwendegkeet vun enger lafender Fuerschung fir eist Verständnis vu Klimaprozesser ze verdéiwen. Well de Klimasystem vun der Äerd dynamesch a komplex ass, wäert weider Studie entscheedend sinn fir d'Klimavariabilitéit op globaler Skala virauszesoen an ze managen.

