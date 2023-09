Nei Spezies vu prehistoresche Krokodil entdeckt a Mëttelaustralien

Eng nei Spezies vu prehistoreschen Krokodil, déi viru ronn aacht Millioune Joer am Zentrum vun Australien gelieft huet, gouf viru kuerzem vu Fuerscher benannt. D'Fossilien vun dëser virdrun onbenannt Aart, genannt Baru iylwenpeny, goufen um Alcoota fossille Bett entdeckt. De Lead Autor vun der Etude, Adam Yates, deen och de Senior Curator vun Äerdwëssenschaften am Musée a Konschtgalerie vum Northern Territory ass, huet den Numm aus der Anmetyerre Sprooch gewielt, dat heescht "exzellent a qualifizéiert Jäger."

D'Entdeckung vu Baru iylwenpeny ass bedeitend well et dee komplettste Schädel vun engem Baru Krokodil ass, dee jee fonnt gouf. Et gëtt och identifizéiert als dee gréissten a geféierlechste Raubdéier am Alcoota fossille Bett, deen ongeféier 200 Kilometer nordëstlech vun Alice Springs läit. De Site gëtt geschat aus der spéider Miozäner Epoch ze sinn, daten ongeféier aacht Millioune Joer zréck.

Am Géigesaz zu aneren antike Baru Arten weist Baru iylwenpeny verschidde anatomesch Differenzen. Dës Adaptatiounen hunn d'Kreatur méi Kraaft ginn, wat et erlaabt huet op aner Megafauna, wéi zum Beispill de riesegen Fluchlosen Vugel, Dromornis stirtini, deen an der selwechter Regioun an der selwechter Period zesumme existéiert huet. Déi nei genannte Spezies huet méi grouss Zänn zréck an e méi breede Schnéi, wat e méi grousst, méi staarkt Biss bitt.

Baru iylwenpeny ass déi lescht bekannt Spezies vun der Gattung Baru an Australien an ass net Vorfahrt vun modernen Krokodillen, déi zu der Gattung Crocodylus gehéieren. D'Ausstierwen vu Baru kann duerch Ëmweltfaktoren beaflosst ginn, dorënner schwéier Austrocknung a Verännerungen am Floss vun Inlandsflëss am Enn vun der Miozäner Epoch. Och wann de Baru aus dem fossille Rekord verschwonnen ass, bleift de fossille Rekord an d'Präsenz vu Krokodillen existéieren.

Dës Entdeckung werft neit Liicht op déi antik Krokodillearten, déi eemol zentral Australien bewunnt hunn a gëtt e wäertvollen Abléck an d'ökologesch Dynamik vun där Zäitperiod.

Quellen:

- Papers in Paleontology (Journal)

- ABC Alice Springs (News Outlet)