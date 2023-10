Erstaunlech Biller vum Marine Life Win Ocean Photographer of the Year Award

En atemberaubende Bild vun engem Pabeier Nautilus, deen no engem Vulkanausbroch schwëmmt, huet de prestigiéisen 2023 Ocean Photographer of the Year Award gewonnen. D'Foto gouf vum Jialing Cai wärend engem Blackwater Tauch op de Philippinen gemaach. De Pabeier Nautilus, eng onbekannt Spezies, gouf nom Ausbroch vum Taal Vulkan op engem Stéck Schutt am Ozean fonnt.

Cai beschreift déi usprochsvoll Konditioune vum Tauch, mat gerénger Visibilitéit an dichten Niwwel. Wéi och ëmmer, an der Mëtt vun dëser Néierlag, huet de Cai eng roueg an verzauberend Szen erfaasst. D'Partikelen am Waasser hunn dem Fotograf säi Liicht reflektéiert an eng magesch Atmosphär geschaf. D'Bild erënnert un e Mäerchen, deen an enger schneeweeger Nuecht gesat gouf, a betount d'Schéinheet an d'Widderstandsfäegkeet vum Marine Liewen.

Den Ocean Photographer of the Year Concours huet de 14. September seng Gewënner ugekënnegt. Op der zweeter Plaz war den Andrei Savin, deem seng Foto e Krab an de graziéisen Tentakelen vun enger Mieranemone gewisen huet. D'Bild huet déi delikat Relatioun tëscht verschiddene Marinearten ageholl.

Drëtt Plaz goung un den Alvaro Herrero López-Beltrán fir seng spannend Foto vun engem Wal, deen kämpft fir d'Waasserfläch z'erreechen. D'Flécke vum Wal goufe schwéier beschiedegt, well se an engem Staang a Fëschlinn ageklemmt waren. D'Bild déngt als staark Erënnerung un den Impakt vun mënschlech Aktivitéiten op Marine Liewen.

Den Ocean Photographer of the Year Concours gëtt jäerlech ofgehalen a gëtt vum Oceanographic Magazine an Zesummenaarbecht mat Blancpain, Arksen, an Tourism Western Australia produzéiert. Et zielt d'Schéinheet vum Ozean ze feieren an d'Sensibiliséierung iwwer d'Erausfuerderunge vun de Marine Ökosystemer ze erhéijen.

