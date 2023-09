Grouss Eventer a Waacht Parteien geplangt fir Oregon's Annular Solar Eclipse

Wéi déi héich antizipéiert annular Sonnendäischtert no kënnt, mécht Oregon sech op eng Serie vu groussen Eventer a kuckt Parteien fir dëst selten Himmelsphänomen ze gesinn. De 14. Oktober stattfënnt d'"Ring of Fire" Sonnendäischtert eng spektakulär Show déi bis 2046 zu Oregon net erëm ze gesinn ass.

Eng Sonnendäischtert geschitt wann den Neie Mound tëscht der Äerd an der Sonn ausgeriicht ass, eis Vue op d'Sonn temporär blockéiert. Wéi och ëmmer, eng annular Sonnendäischtert geschitt wann de Mound ze wäit ewech ass fir d'Sonn komplett ze blockéieren, wat zu engem beandrockende Liichtring ronderëm d'Kante resultéiert.

Wärend Zuschauer net d'Méiglechkeet hunn d'Sonn Corona ze gesinn, d'Haaptattraktioun vun enger totaler Sonnendäischtert, kënne se nach ëmmer e Phänomen observéieren, bekannt als "Baily's Beads." Dëst Optriede geschitt wann d'Sonneliicht schéngt ze pärelen wéi et duerch déi robust Uewerfläch vum Mound filtert. Spezialiséiert Sonnendäischtert Brëller sinn uechter d'ganz Event erfuerderlech fir d'Ae vun den Zuschauer ze schützen.

Fir déi maximal Sonnendäischtert ze gesinn, mussen d'Individuen sech an enger 90 Meile breet Band positionéieren, déi vun der südlecher zentraler Oregon Küst ausstrecken, Gebidder wéi Eugene, Roseburg, Crater Lake, an d'Alvord Desert iwwerschreiden. Ausserhalb vun dëser Band, dorënner d'Portland Regioun, wäerten Zuschauer eng deelweis Sonnendäischtert erliewen ähnlech wéi d'2017 total Sonnendäischtert.

Verschidde Eventer si uechter d'Staat geplangt fir dëst Himmelsevenement ze feieren. Eclipse Fest 2023, erwaart de gréissten Sonnendäischtert Event am Oregon ze sinn, wäert Live Musek, familljefrëndlech Aktivitéiten, an d'Eclipse kucken selwer. En anert Evenement, Eclipse Into Nature, soll am Running Y Resort zu Klamath Falls stattfannen a bitt Starpartys, Presentatiounen an eng ëffentlech Iwwerwaachungsparty am Dag vun der Sonnendäischtert.

Aner Plazen, déi Iwwerwaachungsparteien organiséieren, enthalen Shore Acres State Park, bekannt fir seng beandrockend Küsteschéinheet, a Bullards Beach zu Bandon, déi e "Festival of Light" Watch Party versprécht. Crater Lake a Fort Rock ginn erwaart och Besucher unzezéien wéinst hirem scenesche Ëmfeld.

Wéi d'Opreegung wiisst, ass et wichteg ze plangen an Ticketen ze sécheren oder néideg Arrangementer ze maachen fir eng onvergiesslech Erfahrung während dëser seltener annularer Sonnendäischtert ze garantéieren.

Quellen:

- NASA

- OregonLive.com