Black Hole Fusioune mat Universal Chirp Mass analyséieren

Schwaarz Lächer, enigmatesch a faszinéierend, si weider e Sujet vu Faszinatioun fir Wëssenschaftler. Fuerscher am Heidelberger Institut fir Theoretesch Studien (HITS) an Däitschland hunn eng interessant Entdeckung gemaach: d'Fusioun vu schwaarze Lächer produzéiert e markante "Chirp" Kaméidi, deen an zwee universellen Frequenzberäicher geschitt. Dës Entdeckung huet bedeitend Implikatioune fir eist Verständnis vu schwaarze Lächer an hir Bildung.

Gravitatiounswellen, fir d'éischt am Joer 2015 festgestallt, hunn en neit Gebitt vun der Astronomie opgemaach an den Nobelpräis an der Physik am Joer 2017 verdéngt. Dës Wellen ginn duerch kataklysmesch Eventer generéiert, wéi d'Kollisioun an d'Fusioun vu schwaarze Lächer. Andeems Dir d'Frequenzprogressioun vum Chirp-Signal analyséiert, deen während Schwaarzeloch-Fusioune emittéiert gëtt, kënnen d'Wëssenschaftler d'"Chirp-Mass" berechnen, eng Duerstellung vun der kombinéierter Mass vun de fusionéiere schwaarze Lächer.

Virdru Viraussetzungen hu festgehalen datt schwaarz Lächer vun all Mass kéinte fusionéieren. Wéi och ëmmer, d'Modeller entwéckelt vum HITS Team suggeréieren datt e puer schwaarz Lächer Standardmassen hunn, déi zu universellen Chirps resultéieren. D'Präsenz vun universellen Chirpmassen beliicht net nëmmen d'Bildung vu schwaarze Lächer, mee liwwert och Abléck an Supernovaen, Nuklear- a Stärephysik, a Miessunge vun der beschleunegter Expansioun vum Universum.

D'Enveloppe-Sträifen vu Stären a binäre Systemer spillt eng entscheedend Roll bei der Bildung vu schwaarze Lächer. Dëse Prozess, dee geschitt wann d'Stäre Mass mat hirem Begleederstär austauschen, huet bedeitend Konsequenze fir d'Evolutioun vun dëse Stären. Stären, déi Enveloppe Strippen ënnerhuelen, si méi wahrscheinlech an Supernovaen explodéieren, an déi resultéierend schwaarz Lächer weisen universell Massen aus wéi virausgesot vun de Simulatioune vun der HITS Team.

Observatioune vu fusionéiere schwaarze Lächer verroden interessant Features an hirer Chirp Mass Verdeelung. Et schéngt e Spalt an der Verdeelung ze sinn, souwéi Spëtze bei ongeféier 8 a 14 Sonnemassen, déi sech mat den universelle Chirps ausrichten, déi vum HITS Team virausgesot sinn. Dës Fonctiounen déi wäertvoll Abléck an d'Bildung vun schwaarz Lächer.

Ausserdeem weist d'Etude d'Existenz vu schwaarze Lächer mat vill gréissere Massen, wat seet, datt net all schwaarz Lächer am Universum déiselwecht Mass hunn wéi déi, déi an eiser eegener Mëllechstrooss-Galaxis fonnt goufen. Dës Diskrepanz kann un Differenzen an der chemescher Zesummesetzung vun de Stären zougeschriwwen ginn, aus deenen dës schwaarz Lächer hierkommen.

D'Entdeckung vun universellen Chirpmassen mécht spannend Méiglechkeeten op fir weider Exploratioun vu schwaarze Lächer an hir Eegeschaften. Wéi méi Observatioune gemaach ginn, hoffen d'Wëssenschaftler e méi déif Verständnis vun der Formation an der Evolutioun vun dësen enigmatesche kosmeschen Entitéiten ze kréien.

Quellen:

- Heidelberg Institut fir Theoretesch Studien (HITS)

– Abbott et al., 2021