Wëssenschaftler hunn eng faszinéierend Entdeckung gemaach, déi op e Leck am Kär vum Äerd kann hinweisen. Héich Niveauen vun Helium-3 (³He), e rare Isotop, goufen a 62 Millioune Joer ale Lavastréim op der Baffin Island an der Arktescher Archipel fonnt. Dës Entdeckung fuerdert d'Iwwerzeegung eraus datt de Kär vun der Äerd, e rieseg geschmollte Eisenkugel am Zentrum vum Planéit, encapsuléiert an isoléiert ass.

Typesch ass ³Hien a Fielsen fonnt staamt aus Material dat vun der Sonn während de fréie Stadien vun der Existenz vum Planéit bombardéiert gouf. Well d'Äerd net vill ³He produzéiert a wat wéineg duerch d'Sonnestralung an de Weltraum flücht, ass et ongewéinlech haut héich Niveaue vun dësem Isotop a Fielsen ze entdecken. D'Majoritéit vun ³He-räiche Fielsen sinn op d'Äerdmantel zréckgezunn.

D'Niveaue vun ³Hien fonnt an de Baffin Inselen Lava Olivin Fielsen wäit iwwerschreiden wat d'Wëssenschaftler gegleeft hunn méiglech ze sinn. D'Äerdmantel, déi dauernd d'Lava fräigelooss an Deeler vun der Krust absorbéiert, verléiert natierlech e puer vun den ursprénglech erhale ³He mat der Zäit. Wéi och ëmmer, wann d'Quantitéit vum ³He an engem Fiels eng gewësse Limit iwwerschreift, seet et drop, datt den Helium aus enger anerer Quell staamt.

Dës Entdeckung féiert d'Fuerscher d'Méiglechkeet ze berücksichtegen datt den Helium aus dem Äerdkär staamt. Dëst fuerdert de fréiere Verständnis datt de Kär an de baussenzege Schichten vum Planéit, dorënner de Mantel a Krust, chemesch stabil sinn an net Material tëscht hinnen transferéieren. Wann dës Entdeckung stëmmt, suggeréiert et datt den déiwe Bannen vun eisem Planéit méi dynamesch ass wéi virdru geduecht, mat Elementer déi tëscht dem metallesche Kär a Fielsdeeler vun der Äerd bewegen.

Weider Ermëttlungen sinn elo amgaang ze bestëmmen ob aner Elementer wéi Helium och aus dem Äerdkär flüchten a wéi a wéini dës Elementer an de Fielskomponente vum Planéit migréieren. Dës banebriechend Etude werft Liicht op déi komplex an dynamesch Natur vun eisem Planéit an huet d'Potenzial fir eist Verständnis vu sengen internen Prozesser ze iwwerschaffen.

