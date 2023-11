Nei Abléck an d'Origine vun de Grousse Niddereg-Vitesse Provënzen an de Mound

Eng banebriechend Etude gefouert vu Fuerscher vu Caltech huet d'Origine vun de grousse Low-Velocity Provënzen (LLVPs) an de Mound vun der Äerd beliicht. Dës LLVPs, déi massiv, Eisenräich Strukturen déif am Äerdmantel sinn, hunn d'Wëssenschaftler laang verwonnert.

Virdrun Erkenntnisser an den 1980er hunn d'Präsenz vun zwee Kontinent-Gréisst Blobs ënner dem afrikanesche Kontinent an dem Pazifeschen Ozean opgedeckt. Dës Blobs, déi zweemol d'Gréisst vum Mound sinn, hunn ënnerschiddlech Elementarkompositioune am Verglach zum Ëmgéigend Mantel. Wéi och ëmmer, hir Hierkonft blouf onbekannt.

Déi rezent Etude proposéiert datt d'LLVPs Iwwerreschter vun engem Planéit genannt Theia sinn, dee virun Milliarde vu Joer mat der Äerd kollidéiert ass an engem kataklysmesche Event deen och de Mound gebuer huet. Dës Entdeckung beäntwert endlech Froen déi zënter Joerzéngte betreffend dem Mound säin Hierkonft an dem Theia säi Schicksal gedauert hunn.

D'Fuerschungsteam, gefouert vum Qian Yuan, huet seismesch Wellenmiessunge benotzt fir d'LLVPs z'identifizéieren. Dës Wellen reesen mat verschiddene Geschwindegkeeten duerch verschidde Materialien, an d'LLVPs goufe fonnt datt se méi héich Eisenniveauen hunn, wat se méi dichter mécht wéi hir Ëmgéigend. Dës High-Density Charakteristik resultéiert a méi lues seismesch Wellebewegung an den Numm "grouss niddereg-Vitesse Provënzen."

Duerch verschidde Szenarie vun der Theia senger chemescher Zesummesetzung an dem Impakt mat der Äerd ze modelléieren, hunn d'Fuerscher bestätegt datt d'Kollisioun souwuel d'LLVPs wéi och de Mound entstoe konnt. E puer vum Theia säi Mantelmaterial gouf an den eegene Mantel vun der Äerd agebaut, déi zwee verschidde Blobs bilden, déi haut observéiert ginn. Aner Schutt vun der Kollisioun hu sech zesummegefaasst fir de Mound ze bilden.

Interessanterweis erkläert d'Etude och firwat d'LLVPs getrennt vum Rescht vum Mantel bleiwen. D'Simulatioune weisen datt d'Energie geliwwert vum Theia säin Impakt an der ieweschter Halschent vum Mantel konzentréiert bliwwen ass. Als Resultat huet den ënneschte Mantel net voll geschmollt, wat erlaabt datt de Eisenräiche Material aus Theia relativ intakt bleift an sech un der Basis vum Mantel nidderloossen.

Fuerscher zielen no vir ze ermëttelen wéi d'Präsenz vum Theia Material verschidde geologesch Prozesser op der fréierer Äerd beaflosst huet, wéi zB Placketektonik an d'Bildung vu Kontinenter. Ausserdeem beliicht d'Etude d'antike Natur vun den LLVPs an hir potenziell Bedeitung fir déi fréi Evolutioun vun der Äerd ze verstoen.

FAQ

Q: Wat sinn grouss niddereg-Vitesse Provënzen (LLVPs)?

A: LLVPs si massiv, Eisenräich Strukturen déi déif am Äerdmantel sinn. Dës Regiounen hu verschidden Elementarkompositioune am Verglach zum Ëmgéigend Mantel a weisen méi lues seismesch Wellebewegung.

Q: Wat ass de proposéierten Urspronk vun den LLVPs?

A: Déi rezent Etude suggeréiert datt d'LLVPs Iwwerreschter vun engem Planéit mam Numm Theia sinn, dee mat der Äerd viru Milliarde Joer kollidéiert ass. Dës Kollisioun huet och de Mound entstanen.

Q: Wéi goufen d'LLVPs identifizéiert?

A: Wëssenschaftler hunn seismesch Wellenmiessunge benotzt fir d'LLVPs z'identifizéieren. Dës Wellen reesen mat verschiddene Geschwindegkeeten duerch verschidde Materialien, wat d'Fuerscher erlaabt Regioune mat méi héijen Eisengehalt an Dicht ze identifizéieren.

Q: Firwat sinn d'LLVPs getrennt vum Rescht vum Mantel?

A: D'Simulatioune vun der Fuerschungsteam hunn gewisen datt d'Energie vum Theia Impakt an der ieweschter Halschent vum Mantel konzentréiert bliwwen ass. Dëst verhënnert voll Schmelze vum ënneschte Mantel, sou datt de Eisenräiche Material relativ intakt bleift a sech un der Basis vum Mantel nidderloossen.

Q: Wat sinn d'Implikatioune vun dëser Etude?

A: D'Etude liwwert nei Abléck an d'Origine vum Mound an den LLVPs, werft Liicht op déi fréi Evolutioun vun der Äerd. Den Afloss vum Theia sengem Material op geologesch Prozesser ze verstoen, wéi Placketektonik an d'Bildung vu Kontinenter, ass den nächste Schrëtt an der Fuerschung.