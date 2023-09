Eng rezent Etude gefouert vun engem planetaresche Fuerscher vun der University of Hawai'i zu Manoa huet eng banebriechend Entdeckung iwwer den Urspronk vum Waasser um Mound enthüllt. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt energesch Elektronen am Plasma Blat vun der Äerd eng bedeitend Roll an den Erosiounsprozesser op der Mounduewerfläch spillen, potenziell zur Schafung vu Waasser bäidroen. Hir Erkenntnisser goufen an der Zäitschrëft Nature Astronomy publizéiert.

D'Konzentratioun an d'Verdeelung vum Waasser um Mound si entscheedend fir seng Formation an Entwécklung ze verstoen. Zousätzlech kann dës Entdeckung d'Liicht iwwer d'Origine vum Waasseräis werfen, deen a permanent schattege Regiounen um Mound fonnt gëtt.

D'Magnéitfeld vun der Äerd, bekannt als Magnetosphär, schützt eise Planéit virun Raumwieder a schiedlech Stralung vun der Sonn. D'Interaktioun tëscht dem Sonnewand an der Magnetosphär entsteet e verlängerten magnetesche Schwanz genannt Plasma Blat, deen héichenergesch Elektronen an Ionen enthält. Dës Partikele kënne souwuel aus der Äerd wéi och vum Sonnewand kommen.

Virdrun Studien konzentréieren sech op den Afloss vun héich-Energie-Ionen aus dem Sonnewand an der Weltraum Wiederwelt vun Himmelskierper wéi de Mound. Wéi och ëmmer, dës nei Fuerschung beliicht d'Roll vun energesche Elektronen vun der Äerd an den Erosiounsprozesser op der Mounduewerfläch. D'Fuerscher analyséiert Fernsensordaten, déi vum Mound Mineralogy Mapper Instrument kritt goufen wärend der Chandrayaan-1 Missioun vun Indien fir Ännerungen an der Waasserbildung ze studéieren wéi de Mound duerch de Magnetotail vun der Äerd beweegt.

Iwwerraschend hunn d'Observatioune gewisen datt d'Waasserbildung am Magnetotail vun der Äerd ähnlech war wéi wann de Mound ausserhalb vum Magnéitschwanz war, wou e mat Sonnewand bombardéiert gëtt. Dëst hindeit datt et zousätzlech Bildungsprozesser oder nei Waasserquellen ginn, déi net direkt mam Sonnewand verbonne sinn. D'Fuerscher spekuléieren datt d'Strahlung vun héich-energetesch Elektronen fir dës Effekter verantwortlech ass.

D'Verbindung tëscht der Äerd an dem Mound a punkto Waasserbildung an Uewerflächentwécklung ass nach ëmmer net voll verstanen. Weider Fuerschung, dorënner Moundmissiounen ënner dem Artemis Programm vun der NASA, wäert néideg sinn fir d'Plasma-Ëmgéigend a Waasserpräsenz op der Moundpolare Uewerfläch während verschiddene Phasen vun der Moundrees duerch de Magnéitschwanz vun der Äerd ze iwwerwaachen.

