De verstoppte antike Ozeanbuedem ëm den Äerdkär gewéckelt an enger neier Héichopléisende Kaart opgedeckt

Eng rezent Etude huet eng banebriechend Entdeckung iwwer d'Südhallefkugel vun der Äerd enthüllt: eng dënn awer dichter Schicht vum antike Ozeanbuedem ëm de Kär. Dës bis elo onbekannte Feature existéiert ongeféier 2,900 Kilometer (1,800 Meilen) ënner der Uewerfläch, op der Kär-Mantel Grenz (CMB). Geologen hunn laang op seismesch Ermëttlungen vertraut fir Abléck an déi bannenzeg Struktur vun eisem Planéit ze kréien, an dës nei Fuerschung huet gewisen datt d'Komplexitéit vum Äerdbannen vill méi grouss ass wéi virdru gegleeft.

D'Etude, gefouert vum Geolog Samantha Hansen vun der University of Alabama an hire Kollegen, involvéiert d'Benotzung vun seismesche Wellen vun Äerdbiewen an der Südhallefkugel fir d'ULVZ (Ultralow Geschwindegkeetszonen) Struktur laanscht de CMB z'ënnersichen. Duerch d'Analyse vun der Bewegung an der Interaktioun vun dëse seismesche Wellen konnten d'Fuerscher d'Zesummesetzung vum Material ënner der Äerduewerfläch kartéieren. D'ULVZs, wou d'Schallwellen méi lues reesen, ginn ugeholl datt d'Ozeanesch Krust iwwer Millioune Joer begruewe sinn.

Simulatioune presentéiert an der Etude proposéiere datt Konvektiounsstroum den antike Ozeanbuedem op seng aktuell Plaz verréckelt hunn, obwuel et net no unerkannten Subduktiounszonen op der Uewerfläch ass. Wärend aner Erklärungen net komplett ausgeschloss sinn, schéngt d'Ozeanbodenhypothese déi plausibelst Erklärung fir d'ULVZs zu dëser Zäit ze sinn. D'Fuerscher proposéieren och datt d'antike Ozeankrust ëm de ganze Kär wéckele kann, obwuel seng Dënn et schwéier mécht ze bestätegen.

D'Implikatioune vun dëser Entdeckung si bedeitend fir verschidde Studieberäicher. D'Komplexitéit vun der Äerdkompositioun ze verstoen ass entscheedend fir Phänomener wéi Vulkanausbréch an d'Schwankungen am Magnéitfeld vum Planéit z'ënnersichen, wat eis virun der Sonnestralung am Weltraum schützt. Ausserdeem gëtt d'Entdeckung wéi d'Hëtzt vum Kär an de Mantel entkommt wäertvoll Abléck an d'Gesamtprozesser vun der Äerd.

Dës Héichopléisende Kaart vun der verstoppter Geologie vun der Äerd weist déi déif Verbindungen tëscht de flachen an déiwe Strukturen vun der Äerd a werft Liicht op déi komplex Mechanismen déi eise Planéit dreiwen. Wéi seismesch Ëmfroen an Zukunft weidergoen, wäerte weider Detailer an e méi ëmfaassend Verständnis vum Äerdbannen enthüllt ginn.

Quellen:

- Wëssenschaftlech Fortschrëtter