Eng rezent Etude huet entdeckt datt d'Äerdatmosphär verspreet Metallpartikelen aus verbrannte Rakéitekierper a Satellitten enthält, e Problem deen nëmme verschlechtert gëtt mat der Erhéijung vun de kommerziellen Raumstarten a Satellittekonstellatiounen. Déi wuessend Zuel vu Satellitten an der Ëmlafbunn, besonnesch duerch privat Firmen wéi SpaceX, déi grouss Konstellatioune vu Kommunikatiounssatellitten bauen, huet zu enger bedeitender Akkumulation vu klenge Metallstécker an der Atmosphär gefouert.

De Lead Autor vun der Studie, Daniel Murphy vum National Oceanic and Atmospheric Administration's Chemical Sciences Laboratory, betount d'Noutwendegkeet fir d'potenziell Implikatioune vun dësen Metallpartikelen op d'Ëmwelt an d'mënschlech Gesondheet ze verstoen wéi d'Raumfluchindustrie séier erweidert. Obwuel et de Moment keng Beweiser gëtt fir en direkten Impakt op d'Mënschen ze suggeréieren, läit d'Suerg an de potenziellen Effekter op d'Äerdatmosphär, besonnesch an der Stratosphär.

Ee vun de Suergen ass ob d'Präsenz vun Metaller an der Stratosphär seng Eegeschaften ännert a potenziell d'Ozonschicht an aner Prozesser beaflosst. D'Fuerscher hunn Metaller wéi Niob, Kupfer, Lithium an Aluminium an der Atmosphär fonnt, déi héchstwahrscheinlech aus verbrannten Rakéiten a Satellitenreschter kommen. Dës Entdeckung gouf mat engem speziell ausgestattene NASA Fuerschungsfliger mat engem Spektrometerinstrument gemaach, deen atmosphäresch Elementer analyséiert huet.

D'Majoritéit vun de Metalle ginn iwwer de Polarregiounen vun der Äerd fonnt, obwuel Spuere méi no beim Equator festgestallt goufen. D'Etude bemierkt datt wärend Meteoren och Metalle kënnen an der Atmosphär deposéieren, ass de Massendifferenz tëscht Rakéiten a Satellitte am Verglach zu Meteoren bedeitend. Honnerte vun Tonne Metaller ginn duerch Rakéiten- a Satellitenzerfall fräigelooss, wärend Meteore nëmme Mikrogramm bäidroen.

Déi potenziell Auswierkunge vun dësen Metallpartikelen op den Ökosystem vun der Äerd sinn nach ëmmer onkloer. Wéi och ëmmer, d'Etude beliicht de Mangel u fréiere Fuerschung an dësem Beräich, betount d'Wichtegkeet vun der Studie vun de laangfristeg Effekter a méiglech global Konsequenzen. Et ass entscheedend dëst Thema éischter wéi spéider unzegoen fir d'Implikatioune vum schnelle Wuesstum vun der Raumfaartindustrie op eis Ëmwelt an de Planéit als Ganzt ze verstoen.

