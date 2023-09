Virbereedung fir Äerdbiewen: Wat Dir musst wëssen

Resumé:

Äerdbiewen kënnen onerwaart optrieden a bedeitend Schued a Liewensverloscht verursaachen. Wärend verschidde Gebidder an den USA e méi héicht Risiko fir Äerdbiewen hunn, ass et wichteg fir jiddereen ze preparéieren. Dësen Artikel gëtt en Iwwerbléck iwwer d'Äerdbiewenbereedung a wichteg Schrëtt fir ze huelen fir den Impakt vun engem Äerdbiewen ze minimiséieren.

Äerdbiewen kënnen iwwerall geschéien, an e puer Beräicher an den USA, dorënner Alaska, Kalifornien, Hawaii, Oregon, Puerto Rico, Washington, an de Mississippi River Valley, ginn als méi héich-Risiko Regiounen ugesinn. Wéi och ëmmer, et ass entscheedend datt Individuen an alle Beräicher op d'Méiglechkeet vun engem Äerdbiewen virbereet sinn.

Ee vun den éischte Schrëtt an der Virbereedung vun Äerdbiewen ass en Noutplang ze kreéieren. Dëst beinhalt d'Identifikatioun vun séchere Plazen an Ärem Heem oder op der Aarbechtsplaz, wou Dir während engem Äerdbiewen Cover kënnt. Educéiert Iech selwer an Är Famill iwwer wat Dir maache musst während engem Äerdbiewen, wéi "Drop, Cover, and Hold On", wat involvéiert op de Buedem ze falen, Ofdeckung ënner engem robuste Miwwel ze fannen an ze halen bis de Schüttelen ophält.

Et ass och wichteg en Noutfall Kit liicht verfügbar ze hunn. Dëse Kit soll essentiel Versuergung enthalen wéi Waasser, net-perishable Liewensmëttel, en Éischt Hëllef Kit, Taschenlampen, Batterien, an e Batterie-ugedriwwen Radio. Zousätzlech betruecht Dir schwéier Miwwelen an Objeten ze sécheren, déi potenziell fale kënnen a Verletzung während engem Äerdbiewen verursaachen.

Kontrolléiert regelméisseg Äert Heem fir strukturell Schwachstelle, déi geféierlech kënne sinn während engem Äerdbiewen, wéi Rëss an de Maueren oder Fundament. Sicht professionell Berodung wann Dir strukturell Problemer verdächtegt.

Endlech, bleift informéiert iwwer Äerdbiewen Aktivitéiten an Ärer Géigend. Benotzt Ressourcen wéi lokal Noriichten, Äerdbiewen Iwwerwachung Websäiten, a mobil Uwendungen fir Updates an Alarmer ze kréien. Bekannt Iech mat Evakuéierungsrouten an Nouthëllef an Ärer Gemeinschaft.

Als Conclusioun, fir en Äerdbiewen virbereet ze sinn ass entscheedend egal wou Dir wunnt. Andeems Dir en Noutplang erstellt, en Nout-Kit montéiert, Äert Ëmfeld ofséchert an informéiert bleift, kënnt Dir den Impakt vun engem Äerdbiewen miniméieren an Iech selwer an Är Léifsten schützen.

Definitiounen:

– Äerdbiewen: e plötzlechen a gewaltege Rüschen vum Buedem, dacks verursaacht duerch Beweegunge vun tektonesche Placke ënner der Äerduewerfläch.

- Noutfallplang: eng Rei vu Richtlinnen a Prozedure fir an enger Noutsituatioun ze verfollegen.

- Emergency Kit: eng Sammlung vu wesentleche Versuergung a Ressourcen, déi während engem Noutfall gebraucht ginn.

– Evakuéierungsrouten: Virausbestëmmte Strecke fir ze benotzen fir sécher e Gebitt während engem Noutfall ze verloossen.

Quellen:

- "Op en Äerdbiewen virbereeden." Federal Emergency Management Agency.