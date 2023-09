Den Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 b

D'Entdeckung vun Exoplanéiten huet eist Verständnis vum Universum verdéift an eis existent Theorie vun der Planéitbildung erausgefuerdert. Ënnert de villen Exoplanéiten, déi katalogiséiert sinn, steet de Gliese 367 b, och bekannt als Tahay, als ongewéinleche Ball eraus. Hie gëtt als Ultrashort Period (USP) Planéit klasséiert wéinst senger extrem kuerzer Ëmlafzäit vun nëmmen 7.7 Stonnen. Wat de Gliese 367 b nach méi interessant mécht, ass seng ultra-dicht Zesummesetzung, mat enger Dicht bal zweemol déi vun der Äerd.

D'Elisa Goffo, den Haaptautor vun enger rezenter Etude op der Universitéit vun Turin, vergläicht de Gliese 367 b mat engem äerdähnleche Planéit mat sengem Fielsmantel ewechgerappt. Dëst hindeit datt de Planéit haaptsächlech aus Eisen besteet. D'Fuerschung, mam Titel "Company for the Ultra-High Density, Ultra-Short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Two Additional Low-Mass Planets at 11.5 and 34 Days", verfeinert net nëmmen d'Miessunge vun der Gliese 367 b Mass an Radius awer weist och d'Präsenz vun zwee Geschwësterplanéiten.

D'Entdeckung vum Gliese 367 b gouf mat Daten vum Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) am Joer 2021 gemaach. Déi rezent Etude huet awer den High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) Spektrograph um Europäesche Südobservatoire benotzt fir méi präzis Miessunge ze kréien . D'Fuerscher hunn erausfonnt datt de Gliese 367 b e Radius vu 70 Prozent vun der Äerd an eng Mass vun 63 Prozent vun der Äerd huet, wat et duebel sou dicht mécht wéi eise Planéit.

Déi ongewéinlech Dicht vum Gliese 367 b suggeréiert datt et méiglecherweis de Kär vun engem eemol méi grousse Planéit ass, dee säi Fielsmantel duerch e katastrophal Event oder Kollisiounen mat anere Protoplanéite während senger Formation verluer huet. Eng aner Méiglechkeet ass datt de Gliese 367 b d'Iwwerreschter vun engem Gasris ass, deen no bei sengem Stär migréiert huet, wat dozou gefouert huet datt seng Atmosphär ewechgehäit gëtt.

D'Etude huet och d'Existenz vun zwee zousätzlech Planéiten am System opgedeckt, Gliese 367 c an d, wat d'Iddi weider ënnerstëtzt datt Ultrashort Period Planéiten dacks a Systemer mat multiple Planéite fonnt ginn. Dës Begleederplanéiten hunn, obwuel se no beim Stär ëmkreest wéi Gliese 367 b, méi niddereg Massen. D'Präsenz vun de Geschwësterplanéite liwwert wichteg Hiweiser fir de Bildungsprozess vu Gliese 367 b ze verstoen.

D'Fuerschung vu Goffo an hire Kollegen dréit zu eisem Wëssen iwwer Exoplanéiten an déi divers Gamme vu planetaresche Kompositioune bäi, déi am Universum fonnt ginn. D'Resultater vun dëser Etude hunn Implikatioune fir eist Verständnis vun der Planéitbildung an de potenziellen Bildungsszenarien, déi den ultra-dichten komeschen Planéit Gliese 367 b entstoen.

