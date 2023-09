Fréier Vorfahren vu Mënschen Absicht gemaach Kugelen, Nei Etude proposéiert

By

D'Archäologen hunn laang iwwer d'Origine an den Zweck vun Tennisball-Gréisst "Sphäroiden" an antike Site entdeckt. Eng rezent Etude gefouert vun der Hebräescher Universitéit vu Jerusalem beliicht d'Matière. D'Fuerscher ënnersicht 150 Kalksteen Sphären daten zréck 1.4 Millioune Joer, fonnt an Israel d'Ubeidiya archeologesche Site. Mat 3D Analyse hunn se Beweiser fonnt datt dës Kugel bewosst gemaach goufen.

D'Etude suggeréiert datt déi fréi Hominine, deenen hir exakt Linn nach onbekannt ass, probéiert déi perfekt Sphär z'erreechen. Wärend d'Steng während dem Prozess net méi glat ginn, sinn se däitlech méi kugelfërmeg ginn. D'Fuerscher plädéieren datt dës virsiichteg Gestaltung eng virausgesot Iddi a kognitiv Kapazitéit ënner eisen antike Vorfahren weist.

D'Entdeckung mécht Méiglechkeete fir weider Studie op. D'Julia Cabanas, en Archäolog am franséischen Nationalmusée fir Naturgeschicht, suggeréiert datt ähnlech Technike fir aner Sphäroiden applizéiert kënne ginn, sou wéi déi an der Olduvai Gorge an Tanzania fonnt daten zréck 2 Millioune Joer. Den Zweck hannert dëse Sphären z'entdecken, bleift awer e Geheimnis.

Verschidde Theorien goufen proposéiert. E puer spekuléieren datt d'Sphäroiden als Tools benotzt goufen fir de Märch aus Schanken ze extrahieren oder Planzen ze schleifen. Anerer gleewen datt se symbolesch oder artistesch Wäert haten. Cabanas erkennt datt all Hypothesen méiglech sinn awer gëtt zou datt déi richteg Äntwerten ni bekannt kënne sinn.

Dës nei Etude füügt zu eisem Verständnis vun de kognitiven Fäegkeeten vun de fréie mënschleche Vorfahren an hir Kapazitéit fir gezielt Objeten ze gestalten. Déi virsiichteg Kreatioun vun dëse Sphären weist e Niveau vu Planung a Fäegkeet ënner antike Hominine, déi virdru onbekannt war.

Quellen:

- Titel: Fréier Vorfahren vu Mënschen, déi bewosst gemaachte Sphären, Nei Etude proposéiert

- Source: TheGuardian.com