D'Quantitéit u Stëbs an der Loft klëmmt, d'UN fuerdert méi Fuerschung iwwer Sandstuerm a Klimawandel

By

D'Vereenten Natiounen hunn eng Erhéijung vun der Quantitéit vum Stëbs an der Weltluft gemellt am Joer 2022. D'Erhéijung gëtt u verstäerkten Emissiounen aus verschiddene Regiounen, dorënner West-Zentralafrika, der Arabescher Hallefinsel, dem iraneschen Plateau, an Nordweste vu China zougeschriwwen. D'UN-Weltmeteorologesch Organisatioun (WMO) huet fir méi Fuerschung opgeruff wéi de Klimawandel d'Sandstuerm Hotspots verschäerfen.

Laut der WMO Airborne Dust Bulletin, droen mënschlech Aktivitéite wéi méi héich Temperaturen, Dréchent, méi héich Verdampfung, a schlecht Landwirtschaft zum Optriede vu Sand a Stëbsstuerm bäi. Dës Aktivitéiten reduzéieren Buedemfeuchtigkeit, schaaft gënschteg Konditioune fir d'Bildung vu Sand a Staubstuerm.

Den alljährlechen WMO Bericht iwwerpréift d'Heefegkeet an d'Gefore vu Stëbsstuerm an hiren Impakt op d'Gesellschaft. Et weist datt d'global Moyenne vun alljährlechen duerchschnëttlech Stëbs Uewerfläch Konzentratioune 2022 liicht iwwerschratt dat vun 2021. D'lescht Joer war d'Zuel 13.8 Mikrogramm pro Kubikzentimeter Meter, während 2021, 13.5 Mikrogramm pro Kubikzentimeter Meter.

De Bericht betount datt ongeféier 2,000 Milliounen Tonnen Stëbs all Joer an d'Atmosphär kommen, wat d'Loftqualitéit beaflosst an den Himmel däischter a Regiounen dausende vu Kilometer ewech ass. Dës Stëbsstuerm hunn bedeitend Auswierkungen op Wirtschaft, Ökosystemer, Wieder a Klima. Wärend e puer Stëbs en natierlecht Optriede ass, ass e groussen Deel e Resultat vu schlechtem Waasser- a Landmanagement.

Notamment huet de Bulletin dräi gréisser Tëschefäll am Joer 2022 detailléiert. Am Mäerz ass en aussergewéinleche Stëbsausbroch aus Nordafrika iwwer Spuenien a Portugal geschitt, mat Spëtzestonnenwäerter iwwer 3,500 Mikrogramm pro Kubikmeter, wäit iwwer d'Europäesch Unioun hir deeglech Limit vu 50 Mikrogramm. Am Mee hunn souwuel de Mëttleren Osten wéi och den ëstlechen USA schwéier Stëbsstuerm erlieft, wat d'Visibilitéit an d'Landwirtschaft beaflosst.

WMO Chef Petteri Taalas beliicht déi schiedlech Auswierkunge vu Sand a Stëbsstuerm op Gesondheet, Transport a Landwirtschaft, ënnersträicht d'Noutwendegkeet fir weider Fuerschung iwwer d'Relatioun tëscht Stëbsstuerm a Klimawandel, déi relativ onerfuerscht bleift. D'WMO fuerdert d'Ëmsetzung vu Wiederkatastrophen fréi Warnungssystemer weltwäit an d'Integratioun vu Staubstuerm Prognosefäegkeeten a Warnservicer fir déi verschlechtert Auswierkunge vum Klimawandel ze reduzéieren.

Quellen:

- D'Weltmeteorologesch Organisatioun vun de Vereenten Natiounen (WMO)

- WMO Airborne Dust Bulletin