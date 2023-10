Transmissioun Spektrum vun GJ 1132 b: Nei Abléck aus JWST Observatioune

D'Sich no Fiels-Planéitatmosphäre mam James Webb Weltraumteleskop (JWST) huet sech haaptsächlech op Planéiten konzentréiert, déi M-Zwerge transitéieren. Dës Planéite bidden gënschteg Planéit-zu-Stär Gréisst Verhältnisser, déi d'Detektioun vun atmosphäreschen Fonctiounen verbesseren. Wéi och ëmmer, wéinst der ähnlecher Signalstäerkt vun atmosphäresche Featuren an der Single-Transit-Leeschtung vum JWST, gi verschidde Observatioune gebraucht fir all Erkenntnisser ze bestätegen.

An enger rezenter Etude presentéieren d'Fuerscher zwou Transitobservatioune vum Fielsplanéit GJ 1132 b mam JWST NIRSpec G395H Instrument. Dës Beobachtungen hunn e Wellelängteberäich vun 2.8-5.2 μm iwwerdeckt, an hunn d'Ziel fir d'Liicht op d'atmosphäresch Zesummesetzung vum Planéit ze werfen. Virdrun Observatioune mam Hubble Weltraumteleskop sengem WFC3 Instrument hunn onkonklusiv Resultater geliwwert, mat konfliktende Beweiser fir entweder eng Atmosphär oder e Spektrum ouni Features.

D'JWST Daten hunn bedeitend Differenzen tëscht deenen zwee Visiten opgedeckt. Wärend engem Transit war de Spektrum konsequent mat enger H2O-dominéierter Atmosphär, mat Spure vu CH4 an N2O. Alternativ kéint d'Signal u stellare Kontaminatioun vun onokkuléierte Stäreflecken zougeschriwwen ginn. Op der anerer Säit ass de Spektrum, deen am zweeten Transit kritt gouf, ouni Feature ausgesinn. Weder Visite ënnerstëtzt déi virdrun gemellt Präsenz vun HCN an GJ 1132 b Atmosphär bass. Déi observéiert Differenzen tëscht de Visiten kënnen net duerch atmosphäresch Variabilitéit oder instrumental Effekter erkläert ginn.

Wichteg ass, datt d'Fuerscher och ausserhalb-Transit-Stärespektre analyséiert hunn a keng Beweiser fonnt hunn fir eng Verännerung vun der stellarer Inhomogenitéit tëscht de Visiten, déi nëmmen 8 Deeg getrennt waren. Zousätzlech goufen keng bedeitend Differenzen an instrumental systematesch Effekter identifizéiert. Déi plausibelst Erklärung fir déi observéiert Diskrepanzen ass zoufälleg Kaméidi, deen d'Datenanalyse beaflosst.

Dës nei Observatioune bidden wäertvoll Abléck an d'Transmissiounsspektre vum GJ 1132 b an ënnersträichen d'Erausfuerderunge verbonne mat der Detektioun an der Charakteriséierung vun Atmosphäre vu Fielsexoplanéiten. Weider Studien mat JWST an aner zukünfteg Observatoiren wäerten eist Verständnis vun de verschiddenen Atmosphären, déi an der Exoplanéit Bevëlkerung präsent sinn, weider ausbauen.

