Bréngt d'Urbaniséierung d'Planzevolutioun? Untersuchung vun den Effekter vun Urban Heat Islands op Leaf Faarf Variatioun

D'Urbaniséierung huet grouss Flächen vum Land op der Äerd transforméiert, a schaaft mënschlech Liewensraim bekannt als urban Ëmfeld. Dës Ëmfeld setzen selektiv Drock op hir Awunner, dorënner Belaaschtung fir Hëtzt-behalen Uewerflächen, déi urban Hëtztinselen bilden. Wärend fréier Fuerschung den Impakt vum urbanen Hëtztstress op Déierevolutioun exploréiert huet, bleiwen hir Effekter op Planzen gréisstendeels onerfuerscht.

Fir dës Fuerschungslück ze iwwerbrécken, huet en Team vu Fuerscher gefouert vum Associé Professer Yuya Fukano vun der Chiba Universitéit a Japan ënnersicht wéi urban Hëtztinselen d'Blatfaarwe vun Oxalis corniculata beaflossen, eng Planz allgemeng bekannt als de kräischend Holzsorrel. Dës Planz weist Variatiounen an der Blatfaarf, rangéiert vu gréng bis rout, a gëtt a béid urbanen an net-urbanesche Raim op der ganzer Welt fonnt. Virdrun Studien suggeréieren datt dës Faarfvariatioune als evolutiv Adaptatioun handelen fir d'Planz virun Ëmweltstress ze schützen, mat roude Pigmenter an de Blieder geduecht fir Hëtzt a Liichtinduzéiert Schued ze reduzéieren.

Duerch Feldobservatiounen, déi an urbanen an net-urbanesche Regiounen op lokalen, landschafts- a globale Skalen duerchgefouert goufen, hunn d'Fuerscher festgestallt, datt rout-Blat Varianten vun der kräischend Holzsorrel allgemeng bei impervious Flächen an urbanen Gebidder fonnt goufen, während gréng-Blat Varianten dominant waren an gréng Plazen. Dëst geographescht Muster war konsequent iwwer de Globus, bestätegt e Link tëscht Urbaniséierung a Blatfaarfvariatioune am kräischend Holzsorrel.

Weider Experimenter goufen duerchgefouert fir d'adaptiv Virdeeler vun dëse Bliederfaarfvariatiounen ze quantifizéieren. D'Resultater weisen datt rout-Blat Varianten super Wuesstumsraten a méi héich fotosynthetesch Effizienz ënner héijen Temperaturen ausgestallt hunn, während gréng-Blat Varianten bei méi nidderegen Temperaturen gedeeft hunn. Rout-Blat Varianten weisen méi héich Stresstoleranz a ware méi kompetitiv an urbanen Gebidder mat enger gerénger Planzedicht, während gréng-Blat Varianten an üppige grénge Beräicher gedeeft hunn.

Genetesch Analysen hunn uginn datt d'rout-Blat Variant vun O. corniculata e puer Mol aus der Vorfahren gréng-Blat Planz entwéckelt hunn. Dës Fuerschung liwwert wäertvoll Abléck an déi lafend Evolutioun an urbanen Gebidder an ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der Planzeadaptatioun un urban Hëtztinselen fir nohalteg Ernteproduktioun an Ökosystemdynamik ze verstoen.

Weider Fuerschung ass néideg fir aner Planzeneigenschaften iwwer Blatfaarf ze entdecken fir e verständleche Verständnis vun der Planzeadaptatioun un urban Hëtztinselen.

Source: Yuya Fukano et al, Vu gréng op rout: Urban Hëtzt Stress dreift Blat Faarf Evolutioun. Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Chiba University)