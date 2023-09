Entdeckt d'ethesch Uwendunge vu Bio-Computing

Bio-Computing, eemol e Konzept limitéiert op Science Fiction, ass elo eng Realitéit. Wéi dës Technologie weider geet, ass et wichteg déi ethesch Implikatiounen ze berücksichtegen a verantwortlech ze fuerschen an se anzesetzen. Eng Grupp vun internationalen Experten, dorënner d'Erfinder vun DishBrain, hu sech mat Bioethiker a medizinesche Fuerscher zesummegeschafft fir dëst Thema unzegoen.

Lead Autor Dr Brett Kagan, Chief Scientific Officer vum Cortical Lab, betount d'Noutwennegkeet vun enger méi grousser Bild Approche wann Dir biologesch neural Systemer mat Siliziumsubstrater integréiert. Wärend d'Potenzial fir Intelligenz-ähnlech Verhalen villverspriechend ass, muss nohalteg Fortschrëtter gesuergt ginn.

De Professer Julian Savulescu, Uehiro Chair in Practical Ethics op der University of Oxford, ënnersträicht d'Urgence fir praktesch Äntwerten ze bestëmmen iwwer wat als bewosst oder mënschlech ugesi gëtt am Kontext vun der haiteger Technologie. De Pabeier erkennt datt et verschidde Weeër gi fir Bewosstsinn oder Intelligenz ze beschreiwen, jidderee mat verschiddenen Implikatioune fir biologesch baséiert intelligente Systemer.

De moralesche Status vu Bio-Computere gëtt och a Fro gestallt. D'Pabeier referéiert de Philosoph Jeremy Bentham, deen argumentéiert datt d'Fäegkeet fir ze redenéieren oder ze kommunizéieren net den entscheedende Faktor ass, mee éischter d'Fäegkeet ze leiden. Einfach Mënsch-ähnlech Intelligenz ze weisen, gëtt net onbedéngt moralesche Status un biologesch baséiert Computeren.

Wärend de Pabeier zielt net all ethesch Froen ronderëm Bio-Computer ze beäntweren, bitt et e Startkader fir verantwortlech Fuerschung an Uwendung ze garantéieren. Déi ethesch Erausfuerderungen a Chancen, déi vum DishBrain presentéiert ginn, ginn och ernimmt, besonnesch a Relatioun mat der Verbesserung vun eisem Verständnis vu Krankheeten wéi Epilepsie an Demenz.

De potenziellen Impakt vum Bio-Computing ass bedeitend, well et eng méi energieeffizient Alternativ zum traditionelle Silizium-baséierte Rechen bitt. Wärend Supercomputer Millioune Watt Energie verbrauchen, benotzt de mënschleche Gehir esou wéineg wéi 20 Watt. Andeems mir Bio-Computing exploréieren, kënne mir d'Ëmweltbedéngungen unzegoen, déi mat der Kuelestoffemissioune vun der IT-Industrie verbonne sinn.

Als Conclusioun gëtt dëse Pabeier e Fundament fir ethesch Iwwerleeungen am Beräich vum Bio-Computing. Et betount d'Noutwendegkeet fir verantwortlech Fuerschung an Uwendung, wärend och déi potenziell Virdeeler an Erausfuerderunge beliicht déi dës Technologie presentéiert.

Quell: Cortical Labs, Biotechnology Advances (Pabeier verfügbar op Ufro)