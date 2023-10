D'Simuléiert Universum Theorie: D'Natur vun der Realitéit Exploratioun

Déi simuléiert Universumtheorie suggeréiert datt eis Realitéit näischt méi ass wéi eng virsiichteg programméiert Computersimulatioun. No dëser Iddi ginn eis physesch Gesetzer an Erfarunge generéiert duerch de computational Prozesser vun engem fortgeschratt System. Wärend spekulativ, huet dës Theorie d'Opmierksamkeet vu Wëssenschaftler a Philosophe ugezunn wéinst senge faszinante Implikatiounen.

D'Konzept vun der Realitéit als Illusioun staamt aus dem antike Griicheland, mat Philosophe wéi Platon, déi Matière als eleng Manifestatioun oder Illusioun betruechten. A modernen Zäiten huet dës Iddi sech an d'Notioun vun enger simuléierter Realitéit entwéckelt, ugedriwwen duerch Fortschrëtter am Informatik an digitaler Technologien. Déi ënnerierdesch Iwwerzeegung ass datt déi richteg Natur vun der Realitéit iwwer de kierperleche Räich ass.

Während e puer Wëssenschaftler d'Iddi vun engem simuléierten Universum interessant fannen, bleiwen anerer skeptesch. D'Sich no Anomalien, déi d'simuléiert Natur vun eiser Realitéit opdecken kënnen ass eng Erausfuerderung, well eist Verständnis vun de Gesetzer vun der Physik nach ëmmer evoluéiert.

E méiglecht Experiment fir d'simuléiert Universumtheorie ze testen gouf an enger 2022 Studie proposéiert mat der Informatiounstheorie, déi d'Lagerung an d'Kommunikatioun vun Informatioun quantifizéiert. An dëser Fuerschung gouf en neit Gesetz vun der Physik genannt dat zweet Gesetz vun der Infodynamik agefouert. Dëst Gesetz seet datt d'Informatiounsentropie, déi duerchschnëttlech Quantitéit un Informatioun, déi vun engem Event vermëttelt gëtt, konstant muss bleiwen oder mat der Zäit erofgoen. Dëst kontrastéiert mam zweete Gesetz vun der Thermodynamik, well d'Entropie typesch eropgeet.

Dat zweet Gesetz vun der Infodynamik bitt eng kosmologesch Noutwennegkeet an huet wäitreechend Implikatiounen. Et kann d'Behuele vun der genetescher Informatioun erklären, d'Optriede vu genetesche Mutatiounen, Phänomener an der atomarer Physik, an d'Zäitevolutioun vun digitale Daten. Zousätzlech bitt et Abléck an d'Dominanz vun der Symmetrie am Universum.

Dës Entdeckung huet bedeitend Implikatioune fir verschidde Felder, dorënner genetesch Fuerschung, Evolutiounsbiologie, Physik, Mathematik a Kosmologie. Et weist op d'Méiglechkeet datt eise ganzen Universum e simuléierte Konstrukt oder e komplexe Computer ka sinn.

