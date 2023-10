Sinn Äerd-Gréisst Planéite méi heefeg ronderëm roude Zwerge? Vläicht net

D'Sich no potenziell bewunnbaren Exoplanéite konzentréiert sech dacks op Äerdgréisst Welten, bedenkt datt d'Äerd deen eenzege bekannte bewunnbare Planéit ass. Déi rezent Opreegung huet d'Entdeckung vu siwe Äerdgrouss Planéiten ëmginn, déi e rouden Zwergstär am TRAPPIST-1 System kreéieren, wat zu Spekulatiounen gefouert huet, datt esou Planéite méi heefeg ronderëm rout Zwerge kënne sinn am Verglach mat Sonnähnleche Stären. Wéi och ëmmer, nei Fuerschung seet anescht.

D'Juegd no Exoplanéiten huet mam NASA säi Kepler Weltraumteleskop ugefaang, dee bal 5,000 Exoplanéiten identifizéiert huet, mat Dausende méi op Bestätegung. Éischt Erkenntnisser vum Kepler hunn uginn datt Exoplanéite vun der Äerdgréisst an habitablen Zonen méi heefeg ronderëm M-Zwerge (rout Zwerge) waren. Wéi och ëmmer, wéi d'Zäit vergaang ass, sinn Zweifel entstanen iwwer d'Genauegkeet vun den Donnéeën vum Kepler.

Déi rezent Etude, mam Titel "Keng Beweiser fir méi Äerdgrouss Planéiten an der Habitable Zone vum Kepler's M versus FGK Stars", geschriwwen vum Galen Bergsten vun der University of Arizona, fuerdert déi vireg Viraussetzungen eraus. Et ënnersträicht datt zouverlässeg Detektioune vu Planéite vun der Äerdgréisst an der bewunnbarer Zone flüchteg bleiwen, och fir M Zwerge.

De Kepler gouf entwéckelt fir Planéite vun der Äerd ëm Sonn-ähnlech Stären ze observéieren, awer mechanesch Feeler hunn hir laangfristeg Iwwerwaachung ënnerbrach, wat eng grëndlech Ëmfro verhënnert huet. Dofir hunn d'Fuerscher sech op dem Kepler seng limitéiert Donnéeën misse vertrauen fir d'Optriede vun Äerd-Gréisst Planéiten ronderëm roude Zwerge ze schätzen. Virdrun Studien hu bedeitend Unzuel vun dëse Planéiten virgeschloen, awer déi nei Fuerschung suggeréiert datt dem Kepler seng Resultater net korrekt waren, wat déi geschätzte Optriederaten onzouverlässeg mécht.

Duerch d'Notzung vun der Gaia-Raumschëff, déi genee d'Eegeschafte vu Stäre moosst, weist d'Etude datt vill vun de Kepler-Stäre méi grouss a méi waarm waren wéi virdru geduecht. Dem Gaia seng verbessert Donnéeën beliicht d'Ongenauegkeet vun de Resultater vum Kepler a ënnersträicht d'Annahme weider datt d'Äerdgréisst Planéite méi heefeg ronderëm rout Zwerge sinn.

Wärend d'Fuerschung fréier Schätzungen erausfuerdert, ass et wichteg ze bemierken datt d'Äerdähnlech Planéiten Erausfuerderung ass wéinst de Schwieregkeeten fir Transits ronderëm roude Zwerge z'entdecken. Ausserdeem ass d'Bewunnbarkeet vu roude Zwergplanéiten nach ëmmer en Thema vun Onsécherheet, wéinst dem Potenzial fir héich Stralungsniveauen an onbestänneg Atmosphären.

Et gëtt vill méi ze léieren iwwer Exoplanéite vun der Äerd, verschidden Aarte vu Stären, an hir bewunnbar Zonen. Wéi méi genee Daten verfügbar ginn a Wëssenschaftler weider Ermëttlungen maachen, wäert eist Verständnis weider verdéiwen. D'Sich fir d'Prévalenz vun Äerd-Gréisst Planéiten an habitable Zonen ze bestëmmen bleift weider, souwuel ronderëm rout Zwerge wéi Sonn-ähnlech Stären.

