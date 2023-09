Den Afloss vun der 3D Form vun DNA op Kriibsverursaache Mutatiounen

Eng rezent Etude huet festgestallt datt d'Form an d'Struktur vun der DNA, iwwer säi genetesche Code, eng Roll bei der Akkumulation vu Kriibsverursaache Mutatiounen spille kann. Dës Etude exploréiert d'Konzept vun "genomescher Topographie", wat op Elementer vum Genom bezitt, déi iwwer d'Sequenz vun DNA Molekülle goen. Et enthält Faktoren wéi d'Dichtheet vun der DNA Wicklung an d'Aktivatioun vu bestëmmte Genen a verschiddenen Zellen.

D'Fuerschung, publizéiert an der Zäitschrëft Cell Reports, ënnersicht d'Associatiounen tëscht den topographesche Feature vun DNA a bekannte Mustere vu Kriibsmutatiounen iwwer verschidden Aarte vu Kriibs. Andeems Dir iwwer 5,000 Tumorproben aus 40 verschiddene Kriibsarten studéiert, analyséiert d'Studie 516 topographesch Feature fir hiren Afloss op d'Plaz vun genetesche Mutatiounen ze verstoen.

E puer vun dëse Funktiounen sinn am Zesummenhang mat der Timing an der Lag vu Mutatiounen wärend dem Transkriptiounsprozess, wat entscheedend ass fir DNA an RNA ze iwwersetzen. Anerer si verbonne mat Proteinen genannt Histonen, déi DNA wéckelt, souwéi d'Struktur vun der Wonn DNA. Eng aner Feature beinhalt e Protein genannt CTCF, wat d'3D Struktur vum Chromatin reguléiert, de Komplex geformt vun DNA an Histonen. CTCF erméiglecht DNA héich kompakt Chromatinschleifen ze bilden.

Geméiss den Erkenntnisser vun der Studie, gi verschidde Mutatiounsmuster, déi mam Alkoholkonsum verbonne sinn, fréi am Prozess vun der Zellreplikatioun. Dëst Muster gouf am Kapp an Hals observéiert, esophageal, an Liewer Kriibs Zellen. Zousätzlech hunn d'Fuerscher entdeckt datt verschidde topographesch Feature mat Mutatiounen verknëppt kënne ginn, déi zu de selwechte Verännerunge vun den DNA "Bréiwer" am Immunzellkriibs resultéieren. Dëst hindeit datt dës Mutatiounen verschidden ënnerierdesch Ursaachen hunn.

Wärend d'Etude wäertvoll Abléck a Kriibsspezifesch Mutatiounen ubitt, ass et nach vill ze verstoen iwwer d'Roll vun der DNA Topographie. Zukünfteg Fuerschung kann d'Verbindung tëscht geneteschen Bedéngungen an den topographesche Feature vun DNA entdecken an d'Interaktiounen tëscht verschiddenen Ëmweltfaktoren a Kriibsverursaache Mutatiounen ënnersichen. Duerch dës Associatiounen weider z'erklären, hoffen d'Fuerscher ze entdecken firwat d'DNA Form d'Entwécklung vu Kriibs beaflosst.

Wat d'Applikatiounen ugeet, huet d'Etude seng Donnéeën duerch d'COSMIC Datebank zur Verfügung gestallt, déi potenziell bei der Entwécklung vu geziilte Kriibsbehandlungen hëllefe kéinten. Wéi och ëmmer, et sollt bemierkt datt d'Etude gewësse Aschränkungen hat, well déi topographesch Donnéeën aus enger anerer Grupp vu Patienten gesammelt goufen wéi d'Kriibsmutatiounsdaten. Weider Fuerschung mat Daten aus de selwechten Zellen gesammelt kënne verschidde Resultater liwweren.

Insgesamt beliicht dës Studie d'Wichtegkeet vun der 3D Form vun der DNA ze berücksichtegen fir d'Mustere vu Kriibsverursaache Mutatiounen ze verstoen. Andeems se d'Komplexitéite vun der genomescher Topographie z'entdecken, zielen d'Wëssenschaftler hir Fäegkeet ze verbesseren fir verschidde Forme vu Kriibs ze vermeiden, ze behandelen a verstoen.

Quellen:

- D'Fuerschungsstudie publizéiert an Cell Reports

– Dr. Katerina Gurova, Associate Professor of Oncology at Roswell Park Comprehensive Cancer Institute

– Fulai Jin, Associate Professor of Genetics at Case Western Reserve University