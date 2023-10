Neit Liichtmaterial méi staark wéi Stahl Erstallt mat DNA a Glas

Wëssenschaftler vun der Columbia University, der University of Connecticut, an dem US Department of Energy's Brookhaven National Laboratory hunn e banebriechend liicht Material entwéckelt dat méi staark ass wéi Stol. An enger Zesummenaarbecht hunn d'Fuerscher DNA kombinéiert, dat biologescht Material dat responsabel ass fir genetesch Informatioun ze späicheren, mat Silica, wat den Haaptkomponent vum Glas ass, fir dat neit Material ze kreéieren.

Ee vun den eenzegaartegen Aspekter vun DNA ass seng Fäegkeet komplex 3D Strukturen, oder Origami, duerch d'Bindung vun Nukleotiden ze bilden. Dës DNA Strukture kënnen als Bausteng handelen, déi sech selwer a méi grouss Gitterstrukturen zesummesetzen. Duerch dës DNA Frame mat enger dënnter Schicht Silica ze beschichten, konnten d'Fuerscher e Material kreéieren dat liicht an onheemlech staark ass. D'Material enthält och d'Prinzipien vun der Biomineraliséierung, wat de Prozess ass, duerch deen e Liewewiesen Mineralstoffer produzéiert fir seng Härtheet ze erhéijen.

D'Wëssenschaftler hunn Nanoindentatioun benotzt, e spezialiséierte mechanesche Test, fir d'Stäerkt vum Material ze moossen. Si hu festgestallt datt et véiermol méi staark war wéi Stahl, während seng Dicht ongeféier fënnef Mol méi niddereg war. D'Kraaft a Widderstandsfäegkeet vum Material kommen aus senger eenzegaarteger Kombinatioun vun DNA a Silica, souwéi senger Nanoskala Struktur. Dëst mécht nei Méiglechkeeten fir Ingenieurs- a Verteidegungsapplikatiounen op.

D'Fuerscher plangen d'Benotzung vun anere Materialien, wéi Carbide Keramik, weider z'ënnersichen, fir nach méi staark liicht Materialien ze kreéieren. Hir Erkenntnisser goufen am Journal publizéiert Cell Reports Physical Science. Dësen Duerchbroch kéint bedeitend Implikatioune fir d'Entwécklung vun neie Materialien an Technologien an Zukunft hunn.

Definitiounen:

- DNA: Eng Molekül déi biologesch Informatioun dréit an Zellen instruéiert wéi se bilden, wuessen a reproduzéieren.

- Silica: Den Haaptkomponent vu Glas, en haart a bréchege Material.

- Origami: D'Konscht fir Pabeier an komplizéierten Designen auszeklappen.

- Nukleotiden: D'Bausteng vun DNA.

- Biomineraliséierung: De Prozess, duerch deen e Liewewiesen Mineralstoffer produzéiert fir d'Häert ze erhéijen.

