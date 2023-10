Kommerziell Walfangst am 20. Joerhonnert huet zum Verloscht vun der genetescher Diversitéit bei Walen gefouert, Studie fënnt

By

Eng rezent Etude vu Fuerscher vun der Oregon State University huet den dauerhaften Impakt vum kommerziellen Walfang op d'genetesch Diversitéit vun den haitegen Walpopulatiounen opgedeckt. D'Etude verglach DNA Echantillon extrahéiert aus Wal Schanken fonnt no opginn Walfangstatiounen op South Georgia Island am Süden Atlantik Ozean zu DNA vun zäitgenëssesch Wal Populatiounen. D'Fuerscher hunn staark Beweiser fir de Verloscht vu Mutter-DNA-Linnen tëscht Blo a Bockelwalen entdeckt.

Maternal Lineages sinn entscheedend fir d'kulturell Erënnerung vu Walen, dorënner Wëssen iwwer Ernierung a Zuchtplazen, déi vun enger Generatioun op déi aner weiderginn. De Verloscht vu Mutterlinnen implizéiert de Verloscht vun dësem vitale Wëssen. D'Resultater, publizéiert am Journal of Heredity, werfen Liicht op déi bedeitend Konsequenze vum kommerziellen Walfang.

South Georgia Island, ongeféier 800 Meile südëstlech vun de Falklandinselen, war Heem fir verschidde Walfangstatiounen aus dem fréien 20. Joerhonnert duerch d'1960er. Wärend dëser Period goufen iwwer 2 Millioune Walen op der Südhallefkugel ëmbruecht, dorënner 175,000 bei der Insel South Georgia. D'Insel ass nach ëmmer Zeien vun dëser Schluechtung, mat villen erhale Walschanken iwwer seng Uewerfläch verspreet.

Wärend Walbevëlkerungen am Südatlantik ugefaang hunn zanter dem Stopp vum kommerziellen Walfang ze erholen, bleiwen d'Walbeobachtungen bei der Insel South Georgia selten, wat d'Méiglechkeet vu lokaliséierten Ausstierwen suggeréiert. D'Feele vu Wale fir sechs Joerzéngte beweist e Verloscht vu kultureller Erënnerung, mat der aktueller klenger Zuel vu Walen déi potenziell hir historesch Ernärungsplazen erëmentdecken.

D'Studie analyséiert DNA extrahéiert aus Wale Schanken op der South Georgia Island fonnt, konzentréiert sech op Humpback, Blo a Fin Walen. Wärend d'genetesch Diversitéit tëscht dëse Walen héich bleift, hunn d'Fuerscher e Verloscht vu mutterlechen DNA-Linnen an de bloen an Humpback Populatiounen festgestallt. Wéi och ëmmer, wéinst limitéierter Verfügbarkeet, konnten se d'Differenzen an der Diversitéit tëscht DNA Proben aus der Südhallefkugel aus der Südhallefkugel net erkennen.

Vu datt verschidde Walaarten bis zu 100 Joer kënne liewen, besteet d'Chance datt déi haiteg Wale während der Walfangzäit lieweg waren. Wéi dës Wale stierwen, besteet e Risiko vu weidere Verloscht vu Mutterlinnen. Dofir ass d'Erhaalung vun genetesch Informatioun vun existente Walpopulatiounen entscheedend.

D'Etude betount d'Wichtegkeet vun der Vergaangenheet ze verstoen an d'genetesch Informatioun ze konservéieren. Mam Klimawandel, deen zu Steigerung vun Temperaturen féiert, kann d'DNA an de Wale Schanken op der South Georgia Island mat der Zäit verschlechtert ginn. D'Erhaalung vun dëser genetesch Geschicht onbestëmmt hëlleft Fuerscher d'Geschicht vun de Walbevëlkerung ze rekonstruéieren an de richtegen Impakt vu vergaangene Walfangstaktivitéiten ze verstoen.

Quell: Oregon State University Marine Mammal Institut