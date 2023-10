Den dauerhaften Impakt vum kommerziellen Walfangst op d'genetesch Diversitéit vu Walen

Kommerziell Walfangst am 20. Joerhonnert huet net nëmmen d'Walbevëlkerung wesentlech reduzéiert, mee hat och laangfristeg Auswierkungen op d'genetesch Diversitéit vun den haitegen iwwerliewende Walen, laut enger Etude vun der Oregon State University. D'Fuerscher vergläichen DNA vu Walschanken, déi op der South Georgia Island fonnt goufen, no bei verloosse Walfangstatiounen, mat DNA vun haitege Walpopulatiounen. D'Etude huet staark Beweiser fir e Verloscht vu Mammen DNA Lineages tëscht Blo a Bockelwalen fonnt, déi dacks mat kulturellen Erënnerungen assoziéiert sinn wéi Ernierung a Zuchtplazen, déi duerch Generatioune weiderginn.

South Georgia Island, am südlechen Atlanteschen Ozean, war Heem fir verschidde Walfangstatiounen, déi vum Joerhonnertwiessel duerch d'1960er operéiert goufen. Iwwer 2 Millioune Wale goufen an der Südhallefkugel während dëser Period ëmbruecht, mat 175,000 bei Südgeorgien ëmbruecht. D'Insel ass nach ëmmer mat Wale Schanken, e puer vun deenen iwwer 100 Joer al sinn, déi Beweiser fir d'Gréisst vum Schluechten ubidden.

Wärend d'Walpopulatiounen am Südatlantik ugefaang hunn z'erhiewen zënter datt de kommerziellen Walfangst gestoppt gouf, bleiwen d'Walbeobachtungen ronderëm Südgeorgien niddereg. Dëst hindeit datt lokal Populatiounen ausgestuerwen oder lokal ausgestuerwe kënne ginn. D'Feele vu Walen an de Fütterungsplazen fir 60 Joer weist e Verloscht vun der kultureller Erënnerung un. Et ginn awer elo Indikatiounen, datt Walen dëse Liewensraum nei entdecken an an d'Géigend zréckkommen.

D'Etude analyséiert DNA aus Schanken vun Humpback, Blo, a Fin Walen fonnt op South Georgia Island. Wärend d'genetesch Diversitéit tëscht de Walen héich bleift, ginn et Unzeeche vun engem Verloscht vu Mutter-DNA-Linnen an de Blo- a Bockelpopulatiounen. Et ass entscheedend fir genetesch Informatioun vun dëse Walen ze erhaalen fir weider Verloscht vu Mutterlinnen ze vermeiden wéi déi verbleiwen Wale alen a stierwen.

Dës Fuerschung liwwert Abléck an d'genetesch Geschicht vun de Walbevëlkerung an ënnersträicht d'Noutwendegkeet fir den Impakt vu fréiere Walfangsaktivitéiten ze verstoen. Et mécht och Bedenken iwwer d'potenziell Verschlechterung vun der DNA an de Wale Schanken wéinst Steigerung vun Temperaturen duerch Klimawandel verursaacht. Dës genetesch Geschicht onbestëmmt ze erhaalen ass entscheedend fir zukünfteg Fuerschung a Conservatioun Efforten.

Quell: Oregon State University [Keng URL uginn]