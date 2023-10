Wahrscheinlech Nova entdeckt am Messier 31

By

Resumé: Eng méiglech Nova gouf am Messier 31 entdeckt, och bekannt als Andromeda Galaxis. Dës Entdeckung gouf während enger lafender Ëmfro vum Messier 31 a Messier 33 vum Team vum Virtual Telescope Project gemaach. D'Nova gouf fir d'éischt den 1. Oktober 2023 gesinn, mat Biller, déi vun engem 250mm-f/4.5 Astrograph ageholl goufen. Follow-up Observatioune bestätegt d'Existenz vun der Quell a weisen datt et marginal méi hell ass wéi zum Zäitpunkt vun der Entdeckung. Spektroskopie ass elo gebraucht fir d'Natur vun dësem transienten Objet definitiv ze bestëmmen.

D'Entdeckung vun der méiglecher Nova am Messier 31 gouf gemaach wéi d'Team vum Virtual Telescope Project nei erfaasste Biller mat archivéierten e puer Woche virdrun verglach goufen. Den transienten Objet war am südwestlechen Deel vun der Andromeda-Galaxis, mat Koordinaten bei RA: 00 40 29.67 an Decl.: +40 51 41.4. Seng Magnitude gouf op R=17.9 geschat.

Fir z'iwwerpréiwen ob dëst e bekannten Objet war, huet d'Team verschidde Kataloge gesicht, awer keng Quellen op där Positioun fonnt. Dëst huet hinnen dozou bruecht den Transient als eng méiglech Nova am M31 ze klassifizéieren an dem Zentralbüro fir Astronomesch Telegramme (CBAT) ze mellen.

Weider Observatioune goufen an der nächster Nuecht gemaach, déi d'Existenz vun der Quell bestätegt hunn a gewisen hunn datt se liicht méi hell ass wéi am Ufank observéiert gouf. E Bild mat enger méi héijer Opléisung, déi mat der C14 Roboter-Eenheet gemaach gouf, huet den Transient vun engem nooste Stär kloer getrennt. Eng Animatioun déi den 2. Oktober Bild mat engem vum 11. September 2023 vergläicht, huet d'Erscheinung vum transient beliicht.

Fir d'Natur vun dësem Objet definitiv ze bestëmmen, ass Spektroskopie néideg. D'Team plangt dës Quell weider ze observéieren an ze studéieren soulaang se siichtbar bleift.

Quell: Virtual Telescope Project