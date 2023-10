Eng rezent Etude huet d'mysteriéis Verschwanne vu Marinedéieren op d'Liicht bruecht, déi virun tëscht 390 an 385 Millioune Joer um Südpol geschitt ass. D'Fuerschung, déi duerchgefouert gouf, werft neien Abléck an den déifste Impakt vu Klima- a Mieresspigel Ännerungen op Marine Ökosystemer.

Wärend der Fréier-Mëtt-Devonian Period war de Superkontinent Gondwana, deen Deeler vun haiteg Afrika, Südamerika an Antarktis abegraff huet, no beim Südpol. Am Géigesaz zu der äiseger Landschaft, déi mir elo mat der Antarktis associéieren, huet dës antik Landmass méi waarm Klima a méi héije Mieresspigel erlieft, wat zu extensiv Iwwerschwemmungen gefouert huet.

D'Wëssenschaftler si laang iwwerrascht iwwer d'Entstoe an d'spéider Verschwannen vun der Malvinoxhosan Biota, eng Grupp vu Marinedéieren, déi a kille Waasser gedeeft hunn. Dës Grupp bestoung aus verschiddenen Aarte vu Muschelen, vill vun deenen sinn elo ausgestuerwen. No zwee Joerhonnerte vu Geheimnis erkläert den Haaptautor vun der Studie, den Dr Cameron Penn-Clarke, datt d'Origine an d'Verschwannen vun dësen Déieren endlech opgekläert goufen.

Fir dëst Phänomen z'ënnersichen, hunn d'Fuerscher eng grouss Quantitéit vu fossille Daten gesammelt an analyséiert. Andeems se fortgeschratt analytesch Methoden benotzen, hu si virsiichteg Schichten vum antike Fiels ënnersicht, jidderee mat sengen eegene fossille records. D'Analyse huet 7 bis 8 verschidde Schichten opgedeckt, wat e progressive Réckgang vun der Diversitéit vun Déieren weist.

Wann Dir dës Schichten mat antiken Ëmweltdaten a globalen Temperaturrecords vergläicht, hunn d'Fuerscher eng alarméierend Entdeckung gemaach. Si hunn eng staark Korrelatioun tëscht dem Réckgang vun der Diversitéit vun der Marineart a schwankende Mieresspigel a Klimawandel fonnt. Et war während enger globaler Ofkillungsphase datt d'Malvinoxhosan Biota bléie gelooss huet. Cooler Konditiounen hunn dës Déieren erlaabt ze spezialiséieren, profitéiert vun zirkumpolare thermesche Barrièren no bei de Pole. Wéi och ëmmer, wéi d'Temperaturen ugefaang hunn ze klammen, sinn d'Malvinoxhosan Déiere verschwonnen, wat Plaz gemaach huet fir Arten déi besser fir méi waarm Waasser passen.

D'Ännerungen am Mieresspigel während dëser Period hunn méiglecherweis natierlech Ozeanbarrièren ofgebrach, wat et erlaabt waarm equatorial Waasser de Südpol ze infiltréieren. Dofir hunn dës waarme Waasseraarten dominéiert, wat den Doud vun de Malvinoxhosan Marinekreaturen signaliséiert. Den Zerfall vun de polaren Ökosystemer verursaacht duerch d'Verschwannen vun der Malvinoxhosan Biota war katastrofal an irreversibel.

Dr Penn-Clarke beschreift dëst als "390 Millioune Joer ale Mordgeheimnis." D'Resultater vun der Etude weisen datt d'kombinéiert Effekter vun Verännerungen am Mieresspigel an der Temperatur déi primär Faktoren waren, déi dëst Ausstierwen Event ausléisen. Wärend dëst besonnescht Evenement mat bekannten Ausstierwen während der fréi-Mëtt-Devonian Period fällt, Fuerscher feelen genee Altersinferenzen.

D'Sensibilitéit vu polare Ëmfeld an Ökosystemer fir Ännerungen am Mieresspigel an Temperatur ze verstoen ass entscheedend, besonnesch am Liicht vun der aktueller Biodiversitéitskris. D'Studie ënnersträicht déi permanent Natur vun Verännerungen, déi an de polare Regiounen optrieden. Dës Erkenntnisser ënnersträichen d'Dréngendlechkeet fir dës vulnérabel Ökosystemer ze schützen an ze erhalen.

Quellen:

- Studie Haaptautor, Dr Cameron Penn-Clarke vun der Universitéit vu Witwatersrand, Evolutionary Studies Institute.