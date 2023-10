Dinuclear Ruthenium Complex erméiglecht eng héich selektiv fotokatalytesch CO2 Reduktioun

Fuerscher vun der University of Tsukuba hunn bedeitend Fortschrëtter am Beräich vun erneierbarer Energie gemaach andeems en dinuklear Ruthenium (Ru) Komplex entwéckelt gëtt, deen als effiziente Fotokatalysator wierkt fir CO2 a Kuelemonoxid (CO) ëmzewandelen. Dësen Duerchbroch hält grouss Verspriechen fir d'Ausgrenzung vu fossille Brennstoffer unzegoen an d'global Erwiermung ze bekämpfen.

Ähnlech wéi de Prozess vun der Fotosynthese a Planzen, sinn d'Konversioun an d'Lagerung vun der Solarenergie a chemesch Energie entscheedend fir d'Ëmweltproblemer unzegoen. D'Team huet déi mächteg fotokatalytesch Eegeschafte vum Ru dinuclear Komplex benotzt fir eng héich effizient CO2 Reduktiounsreaktioun z'erreechen, wat zu enger Selektivitéit vun iwwer 99% fir CO resultéiert.

Fir d'Experiment auszeféieren, gouf eng Mëschung aus Dimethylacetamid a Waasser, déi de Ru-Dinuclear-Komplex als Fotokatalysator an en Opferreduktiounsmëttel enthält, mat enger zentraler Wellelängt vu 450 nm an enger CO2-Atmosphär ausgesat. No 10 Stonnen war all d'Reduktiounsmëttel verbraucht, an den CO2 gouf erfollegräich an CO ëmgewandelt.

D'Fuerscher hunn festgestallt datt d'maximal Quantenausbezuelung vun der Reaktioun bei 450 nm 19.7% war. Bemierkenswäert ass d'fotokatalytesch CO2-Reduktioun mat bemierkenswäerter Effizienz weidergaang, och wann déi initial CO2-Konzentratioun an der Gasphase op 1.5% reduzéiert gouf. Dëst weist datt bal all agefouert CO2 an COXNUMX ëmgewandelt ka ginn.

Déi verstäerkte Stabilitéit vum nei entwéckelte Ru Dinuclear Komplex gëtt dem staarke chelatesche Effekt vun der Ligand agestallt. Déi zwee Ru-Komplex-Moieties vum Komplex engagéieren sech an der Fotosensibiliséierung, wat seng Stabilitéit ënner Reaktiounsbedéngungen weider verbessert.

D'Fuerscher zielen d'katalytesch Aktivitéit vum Ru-Komplex weider ze verbesseren fir e Reaktiounssystem ze kreéieren deen den CO2-Reduktiounsprozess effizient féiert, och bei méi nidderegen CO2-Konzentratioune gläichwäerteg mat där vun der Äerdatmosphär.

Dës Fuerschung mécht nei Méiglechkeeten op fir d'Solarenergie ze notzen fir CO2 a Wäerterzoustand Chemikalien ëmzewandelen a bitt eng villverspriechend Approche fir déi negativ Auswierkunge vu Kuelestoffemissiounen ze bekämpfen.

Quell: Journal vun der American Chemical Society