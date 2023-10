An der grousser Ausdehnung vum Nuetshimmel, déi atemberaubend Schéinheet vu Meteorschaueren a seltene Koméitefluch erfaassen kann eng belountend Erfahrung fir Skywatchers sinn. Während Meteorschaueren dacks optrieden, ass d'Erscheinung vu Koméiten eng richteg Raritéit. Wéi och ëmmer, wann Dir e Virléift fir Himmelswonner hutt, markéiert Är Kalennere fir d'Joer 2024, well en enorme Koméit mam Numm 12P/Pons-Brooks ass agestallt fir eng no Approche zu der Äerd ze maachen, déi Iech iwwerrascht léisst. Den Devil Comet genannt wéinst senger eenzegaarteger hornähnlecher Form, ass dëse kolossale Koméit wesentlech méi grouss wéi de Mount Everest.

Laut engem Bericht vu Live Science, den 21. Abrëll 2024 wäert de Koméit 12P/Pons-Brooks bemierkenswäert no bei der Äerd kommen. Mat enger Gréisst vun ongeféier 30 Kilometer besteet dësen Himmelskierper aus Kryomagma - eng Mëschung aus Äis, Stëbs a Gas. De Koméit ass kierzlech de 5. a 7. Oktober ausgebrach, an huet seng eegestänneg Hoerpaar enthüllt. Dësen Ausbroch markéiert den zweeten Ausbroch zënter dem 20. Juli, no enger dormanter Period vun 69 Joer. De Moment ënnerwee an dat banneschten Sonnesystem geet den Däiwelskoméit op seng noosten Approche zur Sonn.

Wärend senger noer Approche wäert den Däiwelkoméit mat bloussem A siichtbar sinn, obwuel d'Benotzung vun engem Teleskop d'Vue verbessert. Et ass wichteg ze bemierken datt, trotz sengem ominösen Numm, Experten eis versécheren datt de Koméit keng Gefor fir d'Äerd duerstellt. No senger Begeeschterung mat eisem Planéit wäert de Koméit seng Rees a Richtung baussenzege Kante vum Sonnesystem weiderfueren, bis zum Joer 2095 verstoppt bleiwen.

D'Entdeckung vum 12P/Pons-Brooks oder Devil Comet kann dem Astronom Jean-Louis Pons zougeschriwwen ginn, deen en den 12. Juli 1812 fir d'éischt gesinn huet. Bekannt fir seng aktiv Äisvulkaner, gehéiert dëse Koméit zu den 20 Koméiten, déi identifizéiert goufen fir ze weisen. lafend vulkanesch Aktivitéit. E puer Experten vergläichen seng Form souguer mat der ikonescher Millennium Falcon Raumschëff aus der Star Wars Filmserie.

Quellen:

- Live Science