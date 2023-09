New Chip-baséiert Photonic Resonators Erreeche Rekord Low UV Liichtjoer Verloscht

By

D'Wëssenschaftler hunn e wesentlechen Duerchbroch am Beräich vun der UV-Photonik gemaach andeems se Chip-baséiert photonesch Resonatoren erstallt hunn, déi am ultraviolet (UV) a sichtbare Beräicher vum Spektrum mat engem Rekord nidderegen UV-Liichtverloscht operéieren. D'Entwécklung vun dëse Resonatoren mécht Méiglechkeeten op fir d'Schafung vu miniaturiséierte Chip-baséiert Geräter a Fortschrëtter a Felder wéi spektroskopesch Sensing, Ënnerwaasserkommunikatioun a Quanteinformatiounsveraarbechtung.

UV Photonik, obwuel manner exploréiert am Verglach mat Telekommunikatioun a sichtbarer Photonik, ass entscheedend fir Zougang zu bestëmmten atomarer Iwwergäng am Quantecomputer a spannend spezifesch fluoreszent Moleküle fir biochemesch Sensing. Déi nei entwéckelt Resonatoren etabléieren e Fundament fir photonesch Kreesleef ze bauen déi bei UV Wellelängten operéieren.

D'Fuerscher hunn Alumina dënn Filmer beschäftegt fir d'Mikroresonatoren ze konstruéieren, andeems en Atomesch Schichtdepositioun (ALD) Prozess benotzt. Alumina, mat sengem héije Bandgap an Transparenz zu UV Photonen, huet sech als ideal Material bewisen fir d'Liichtverloscht ze reduzéieren. Duerch suergfälteg Optimisatioun vum Design a Fabrikatiounstechniken hunn d'Wëssenschaftler e klenge Verloscht bei UV Wellelängten erreecht.

D'Mikroresonatore goufen mat engem Ätzprozess produzéiert fir eng Rippenwelleleitstruktur ze kreéieren, déi e Liichtbegrenzung erlaabt huet. D'Fuerscher hunn Simulatioune gemaach fir déi optimal Ätzdéift ze bestëmmen, déi e Gläichgewiicht tëscht Liichtbegrenzung an d'Minimaliséierung vu Streuverloschter géife schloen.

D'Team huet och erfollegräich Ringresonatoren op Basis vun hire Berechnungen gebaut. Dës Ringresonatoren hunn aussergewéinlech Qualitéitsfaktoren (Q Faktoren) an den UV- a bloe Bänner gewisen, wat op reduzéierter Liichtverloscht bezeechent gëtt. En héije Q Faktor z'erreechen ass essentiell fir präzis Kontroll iwwer Wellelängten an d'Schafung vun UV Liichtquellen integréiert an photonesch integréiert Kreesleef.

D'Entdeckung vun Chip-baséiert photonic resonators mat niddereg UV Liichtjoer Verloscht markéiert e kriteschen Punkt fir UV photonics. D'Méiglechkeete fir d'Strukturen, déi fir Telekommunikatioun a siichtbar Wellelängten entwéckelt goufen, wéi Frequenzkämmen an Injektiounssperren anzesetzen, ginn elo op d'UV-Band erweidert. Mat der Notzung vun CMOS-kompatibel Aluminiumoxid gëtt d'Integratioun vun UV Photonik mat existéierender Technologie méi machbar.

D'Fuerschungsteam konzentréiert sech momentan op d'Fortschrëtter vun der Tunabilitéit vun Aluminiumoxid-baséiert Ringresonatoren iwwer verschidde Wellelängten. Hiert Zil ass et eng ëmfaassend photonesch integréiert Circuit-baséiert UV System mat präzis Wellelängtkontrolle a Modulatoren ze etabléieren.

